國巨漲電阻價格 二線業者跟進 凱美、大毅補

電阻產業漲價潮正式成形，全球晶片電阻龍頭國巨（2327）拍板自2月起調漲部分電阻產品報價，一線大廠正式進場定錨價格，電阻市場由零星調整，升級為產業級漲價行動。供應鏈指出，二線電阻業者凱美、大毅、光頡、天二科技可望陸續跟進，電阻族群今年營運有機會同步受惠。

供應鏈指出，此波電阻漲價潮最初由陸資三線電阻廠率先調漲，隨後中國大陸大型代理商接獲國巨旗下的凱美通知，針對0402至1206厚膜電阻調漲約15%，在國巨、厚聲、華新科等一線廠接棒後，電阻報價出現由下而上擴散態勢，通路端備貨意願同步升溫。

業界分析，此波漲價反映成本與供給結構雙重變化，白銀等關鍵原材料價格長期居高不下，迫使廠商啟動價格重估，另一方面，大陸約有六至七家中小型電阻廠因長期低價競爭不堪虧損，陸續規劃減產或退出市場，供給收縮，市場秩序逐步回到由一線與規模廠主導，為報價上修提供結構性支撐。

台系電阻廠對今年看法普遍轉趨正向。凱美除電阻產品線調漲外，近半年亦陸續針對多項被動元件啟動價格調整。光頡則說，去年電阻價格已止跌，今年在供給改善與需求回溫帶動下，價格可望持穩轉強。