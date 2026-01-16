國巨漲電阻價格 營運加分 法人看好今年業績可望衝上新高

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導
國巨董事長陳泰銘。路透
被動元件龍頭國巨（2327）再掀漲價潮。國巨近日向客戶發出通知，因晶片產品線成本顯著上升，今年2月1日起將針對部分電阻產品進行價格調整，調漲幅度約15～20%。法人看好，國巨今年受益於漲價效益，加上AI應用大幅推升市場對被動元件的需求，今年業績可望再衝新高。

業界傳出國巨公告，指出過去兩年銀、釕及鈀等貴金屬價格大幅上漲、晶片電阻產品線成本顯著上升，將對RC0402、RC0603、RC0805、RC1206等部分產品系列進行必要價格調整，新價格自2026年2月1日起生效，依照既有合約條款執行。國巨強調，重視與客戶長期以來的合作關係，承諾持續提供穩定的供應、卓越的產品品質，以及具競爭力且完整的解決方案。

國巨*電阻產品喊漲
值得注意的是，國巨近半年來連續啟動多項產品調價。去年年中國巨率先調升鉭電容價格，隨後於11月針對多個高階鉭質電容系列再度調價；旗下普思近期亦公告，自2026年初起，調漲公制尺寸1608以上磁珠產品價格。從鉭電容、磁珠到電阻，國巨幾乎全面啟動產品線調價，市場解讀，這不再是單一品項試水溫，而是系統性反映成本與需求變化。

業界分析，國巨此波漲價，不僅有原物料因素，更關鍵的是終端應用結構正在快速轉變，包括隨著車用電子、工業控制等需求持續升溫，高可靠度、高規格被動元件占比不斷攀升，供應鏈話語權逐漸回到具備規模與技術優勢的國際大廠手中。

業界分析，AI伺服器對被動元件的需求，明顯不同於過往傳統伺服器，不僅用量大幅增加，對耐壓、耐熱、抗干擾與長時間穩定性的要求也全面升級，帶動高階MLCC、電阻、電感與磁珠等產品需求同步放大，在高功率運算與高速傳輸架構下，電源與訊號完整性管理愈發關鍵，被動元件角色明顯升級。

漲價 客戶 調漲

