華碩淡出手機市場 不再推新品

近期通路商指出華碩（2357）將淡出手機市場。華碩董事長施崇棠昨（16）日證實，未來不再推新機種，但一定會照顧所有客戶。他解釋，面對未來重要典範轉移，華碩要盡快調整資源，將重心轉移到商用PC及各種實體AI（Physical AI）布局。

針對華碩在實體AI布局，施崇棠指出，未來世界會充斥很多AI裝置，從整台PC、到各種物理AI裝置，將扮演很重要角色，搭配AI帶來的創新機會與應用，華碩會卯足勁全力衝刺開發這些創新產品，但因牽涉機密性，可能只能等到適當時機才能發布。

隨著AI技術持續演進，華碩近年擴大投入資源在實體AI領域，包含正在開發的機器人，以及市場傳出的無人機業務，隨著華碩淡出手機市場，原先手機設計部門不少員工轉去相關實體AI專案。

此外，針對記憶體缺貨影響電腦漲價一事，施崇棠回應，AI伺服器把HBM（高頻寬記憶體）的供給都搶走，不屬於AI的領域都面對挑戰。

華碩很早就考慮相關因素，當作是挑戰，也可能是機會，讓華碩能更進一步善用設計思維。

施崇棠表示，調漲價格當然是其中一個重要維度，華碩在研發規劃、銷售組合、供應鏈管理的協作和應對方案上，都有很縝密的思考，「會考量整個使用者最佳體驗，真正去實踐設計思維，提供最佳產品設計和價格組合」。