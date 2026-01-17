美商務部長談台美協議目標 盧特尼克：台晶片鏈40%要移美

在美國宣布與台灣達成貿易協議後，美國商務部長盧特尼克接受CNBC專訪時表示，美國的目標是在總統川普任內，將台灣整體供應鏈與產能的40%轉移至美國本土。他也直言，台灣需要取悅川普，因為川普是保護台灣的關鍵。

盧特尼克說，台灣主要做出兩項承諾，其中2,500億美元直接來自企業投資，另由政府提供2,500億美元信用擔保，協助中小企業赴美設廠，一併帶動供應鏈轉移到美國，「我們會把這一切都帶過來，讓我們在半導體製造能力實現自給自足。這正是川普說過要做的事，他現在正在落實。2,500億加上2,500億（美元），這就是川普運作的規模」。

5,000億美元有多大

行政院副院長鄭麗君昨（16）日表示，以台灣模式跟美國磋商供應鏈合作，最重要的戰略目標是：這不是產業外移，而是科技產業的延伸跟擴展；至於所謂台灣半導體產能40%轉移到美國，是美國對晶片自給率的國安目標，台灣作為高科技夥伴參與其中，但不可能、也不是由台灣單獨完成。

盧特尼克直言：「他們需要讓我們總統開心，對吧？因為我們的總統是保護台灣的關鍵。」

他暗示，台灣之所以讓步，是因為曾被威脅徵收巨額關稅，「如果他們不在美國建廠，關稅可能是100%」，「如果他們承諾在美國建廠，在興建期間就能免付關稅把他們的半導體進口過來」，在商務部批准下，可以能進口相當於建廠產能2.5倍的半導體，「這是專為他們（台灣）設計的」，例如若台灣在美國建設100萬片晶圓的產能，施工期間就可以免關稅進口250萬片晶圓。

台美先進製程晶片產能分布

盧特尼克說，台灣承諾投資的2,500億美元，已計入台積電（2330）2025年宣布的1,000億美元，他預期台積電將「大舉投資、規模更大－你也看過（台積電投資）規模可能翻倍的報導，且「這是台積電的部分，我們還有半導體供應鏈的其餘部分」。

他指出，所有相關零組件與配套產業都必須進駐美國，未來將有數百家公司落腳美國，並興建大型半導體工業園區，「我們要把半導體帶回美國。這正是這項計畫的意義所在，這5,000億美元是一筆頭期款，用來把半導體帶回美國」。

他指出，這項協議目標是在川普任內，把台灣整體供應鏈與產能的40%轉移到美國，這個目標預計在川普預定2029年1月屆滿的任期內實現，「這些人已承諾嘗試建立這套完整的基礎設施，並立即在美國動手」，要是承諾沒有兌現，「關稅很可能會是100%」。

盧特尼克說，台積電「剛買下比鄰既有廠區的數百英畝土地」，相關擴建計畫仍須經公司董事會審議，「我會讓他們完成內部程序，並給予一些時間。」