快訊

美股早盤／台美協議拍板！台積電ADR漲逾2%率科技股上攻 三大指數齊揚

腸道全是鉛！命苦女住院才知情 尪貼心1舉動為詐領1.2億保險金

華碩尾牙驚喜8千萬「大紅包」 董座施崇棠宣布參加獎1人1萬元

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
華碩尾牙尾聲宣布驚喜，每一位員工都可以得到1萬元獎金。記者吳凱中／攝影
華碩尾牙尾聲宣布驚喜，每一位員工都可以得到1萬元獎金。記者吳凱中／攝影

PC品牌大廠華碩（2357）16日舉行尾牙，總計8千多名員工同歡，更祭出多達8輛汽車以及多項豐厚大獎回饋同仁，華碩董事長施崇棠尾牙尾聲宣布驚喜，每一位員工都可以得到1萬元，光是人人有獎就要砸出8千多萬。

華碩16日在南港展覽館舉辦2025尾牙歲末聯歡晚會，席開820桌，總計8千多名員工同歡。更祭出多達8輛汽車以及多項豐厚大獎回饋同仁。

尾牙最後，施崇棠驚喜宣布，華碩每一位員工都可以得到1萬元，以華碩8千多名員工計算，光是人人有獎參加獎就要砸出8千多萬。

今年尾牙由黃豪平、蔡尚樺擔綱主持，揭開精彩序幕。開場表演透過震撼的科技特效，將舞台化為「華碩艦隊」，帶領全場航向浩瀚無垠的AI宇宙。當主螢幕艙門在光影交織中緩緩開啟，董事長施崇棠率領副董事長徐世昌、共同執行長許先越及胡書賓現身，象徵領航者們引領全體同仁勇往直前；隨後，經營團隊於台上舉杯，向全體同仁致以最深摯的感謝。晚會更邀請金曲歌手李竺芯、A-Lin輪番熱力獻唱，最後由搖滾傳奇動力火車壓軸演出，以多首經典曲目點燃全場熱情。

華碩2025年全年營收7,389.07億元，年增26%，創下歷史新高紀錄。主要受益於伺服器、電競與商用電腦的營收增長。顯示華碩在電競與消費市場居於領導地位，亦擴大在企業領域的成長，多重成長動能的策略已成功建立。

華碩16日舉行尾牙，左至右為華碩共同執行長許先越、董事長施崇棠、副董事長徐世昌、共同執行長胡書賓。記者吳凱中／攝影
華碩16日舉行尾牙，左至右為華碩共同執行長許先越、董事長施崇棠、副董事長徐世昌、共同執行長胡書賓。記者吳凱中／攝影

華碩 董事長 尾牙

延伸閱讀

華碩尾牙盛大舉辦 董座施崇棠：華碩正積極在AI進行全面布局

協助破解張文筆電加密軟體BitLocker？華碩澄清：並非事實

尾牙隔天離職「該參加嗎？」 眾人指2重點：沒理由不去

別再美輪明宏！尾牙想抽中大獎 易經專家曝3招：桌布換這張

相關新聞

華碩尾牙驚喜8千萬「大紅包」 董座施崇棠宣布參加獎1人1萬元

PC品牌大廠華碩（2357）16日舉行尾牙，總計8千多名員工同歡，更祭出多達8輛汽車以及多項豐厚大獎回饋同仁，華碩董事長...

鴻海再添1座可持續燈塔工廠認證 集團燈塔工廠累計達到九座

世界經濟論壇（WEF）公布最新一批燈塔工廠名單，鴻海（2317）旗下工業富聯再添1座世界級燈塔工廠，位於越南北寧省的廠區...

華碩尾牙盛大舉辦 董座施崇棠：華碩正積極在AI進行全面布局

華碩（2357）16日盛大舉辦尾牙，董事長施崇棠表示，華碩在 AI Server 的布局非常積極。從 Superclou...

華碩淡出手機市場？施崇棠：面對重要典範轉移 必須把資源挪移

華碩（2357）16日舉行尾牙，針對是否淡出手機市場一事，華碩董事長施崇棠表示，一定會照顧到所有客戶，他解釋，「華碩必須...

台積電法說後…大摩拆解「三大」關鍵！晶片荒才是AI擴張瓶頸

台美貿易協議拍板15%關稅、台積電（2330）法說會後，摩根士丹利（大摩）證券最新報告看好台積電受惠AI成長，並拆解資本...

半導體產能2029年四成赴美？台伺服器先行 廣達、神達組裝產能已過半

美國商務部長盧特尼受訪時透露，美國政府目標在任期內將台灣半導體供應鏈產能40%移轉至美國，消息一出受市場關注，不過，AI...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。