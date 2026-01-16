華碩尾牙驚喜8千萬「大紅包」 董座施崇棠宣布參加獎1人1萬元
PC品牌大廠華碩（2357）16日舉行尾牙，總計8千多名員工同歡，更祭出多達8輛汽車以及多項豐厚大獎回饋同仁，華碩董事長施崇棠尾牙尾聲宣布驚喜，每一位員工都可以得到1萬元，光是人人有獎就要砸出8千多萬。
華碩16日在南港展覽館舉辦2025尾牙歲末聯歡晚會，席開820桌，總計8千多名員工同歡。更祭出多達8輛汽車以及多項豐厚大獎回饋同仁。
尾牙最後，施崇棠驚喜宣布，華碩每一位員工都可以得到1萬元，以華碩8千多名員工計算，光是人人有獎參加獎就要砸出8千多萬。
今年尾牙由黃豪平、蔡尚樺擔綱主持，揭開精彩序幕。開場表演透過震撼的科技特效，將舞台化為「華碩艦隊」，帶領全場航向浩瀚無垠的AI宇宙。當主螢幕艙門在光影交織中緩緩開啟，董事長施崇棠率領副董事長徐世昌、共同執行長許先越及胡書賓現身，象徵領航者們引領全體同仁勇往直前；隨後，經營團隊於台上舉杯，向全體同仁致以最深摯的感謝。晚會更邀請金曲歌手李竺芯、A-Lin輪番熱力獻唱，最後由搖滾傳奇動力火車壓軸演出，以多首經典曲目點燃全場熱情。
華碩2025年全年營收7,389.07億元，年增26%，創下歷史新高紀錄。主要受益於伺服器、電競與商用電腦的營收增長。顯示華碩在電競與消費市場居於領導地位，亦擴大在企業領域的成長，多重成長動能的策略已成功建立。
