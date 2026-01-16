華碩尾牙盛大舉辦 董座施崇棠：華碩正積極在 AI 進行全面布局

華碩（2357）16日盛大舉辦尾牙，董事長施崇棠表示，華碩在 AI Server 的布局非常積極。從 Supercloud、Public Cloud、Private Cloud 到 Hybrid Cloud，甚至到 Edge 都有所著墨，未來目標是提供一個「End-to-End」的 AI Factory 服務。從設計、製造到服務，提供一站式解決方案是華碩的強點。

華碩從硬體到系統軟體，再到 AI 模型的資源能力，都已完成建置，再加上華碩全球化、彈性製造的布局，以及全球 2,200 個服務中心，可以提供 Tailor-made、SLA 等級的方案服務，因此華碩伺服器團隊對前景充滿信心。

而對於AI 伺服器搶占大量記憶體產能的部分，施崇棠表示，non-AI產品確實面臨不小的挑戰，但華碩很早就有所發現，並研討應對方案。未來華碩將善用獨到的設計思維，同時在產品的研發規劃、銷售組合及供應鏈管理等面向進行緊密協作，並在考量使用者最佳體驗後，最後給出應對方案。施崇棠認為，這既是一個挑戰，也可能是機會。

針對台美租稅協定，施崇棠認為對華碩來講，比起評論單一政策，更重要的是如何維持整個供應鏈的韌性跟競爭力，而華碩長期以來一直在做「彈性製造」的全球布局，持續提升供應鏈的競爭力。

而關於手機業務，施崇棠表示，未來的世界將充斥各種 AI 裝置，從 PC 到各種物理 AI 裝置都將扮演重要角色，華碩正全力開發這些創新產品。不過華碩仍會照顧現有客戶，但原則上不再增加新機種，因為華碩必須將資源挪移，投入商用 PC 及其他各類 AI 裝置，以面對如此重要的典範轉移。