鴻海再添1座可持續燈塔工廠認證 集團燈塔工廠累計達到九座

世界經濟論壇（WEF）公布最新一批燈塔工廠名單，鴻海（2317）旗下工業富聯再添1座世界級燈塔工廠，位於越南北寧省的廠區以充分利用AI技術，在複雜製造供應鏈中加速減碳轉型的實質成效，獲選成為越南國家首座可持續燈塔工廠；同時也是鴻海旗下第二座可持續燈塔工廠，一舉推升鴻海科技集團燈塔工廠累計總數達到九座。

燈塔工廠被稱為「世界最先進的工廠」，是由世界經濟論壇（WEF）遴選，代表了全球製造業智慧製造和數位化的最高水準。可持續燈塔工廠則旨在表彰在碳減排以及循環經濟領域作出優秀表率的領先者，被稱為「燈塔中的燈塔」。

可持續燈塔工廠既要滿足技術先進性和卓越運營管理的要求，還達到提升工廠節能降耗、減汙降碳、降本增效等方面的績效。為達成這一目標，鴻海北寧廠充分利用AI技術，建設基於GenAI的智慧園區平臺，整合生產、運營、能源管理、碳追蹤與EHS，實現即時洞察與自動優化，打造智慧製造標竿園區。

針對產業普遍存在的碳管理工具缺失、供應商減排推進困難等痛點，鴻海北寧廠構建基於專家大模型的碳管理平臺，向供應商免費開放，通過填報資料標準化與自動校驗，提升範疇三排放能見度至90%，並結合分析結果為不同類型供應商提供100多樣客製化減排方案，精準突破供應鏈減碳瓶頸。

針對鴻海北寧廠的表現，WEF給予極高的正面評價：「鴻海北寧廠導入超過20項數位與AI解決方案，包括：AI驅動的綠色設計，降低物料清單的碳足跡、專為中小型供應商打造的生成式AI碳盤查平臺以及結合Omniverse與AI技術的能源效率優化方案。透過上述措施，成功實現了範疇三排放減量22%，以及範疇一與範疇二排放合計減量34%，展現數位化與AI技術在複雜製造供應鏈中，加速減碳轉型的實質成效。」

以AI為核心的技術創新，已經成為鴻海推動永續發展戰略的重要支撐。鴻海始終相信高效製造和環境永續並不矛盾，透過AI創新技術和數位化運營方法，不僅可提高生產效率，還大幅減少環境足跡。讓全球製造產業朝向更智慧、更潔淨、更環境友善的方向邁進，為供應鏈的減碳轉型貢獻力量。