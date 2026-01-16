華碩施崇棠：對 AI 伺服器前景充滿信心 團隊已提出未來三年新計畫

華碩（2357）16日舉行尾牙，針對AI伺服器業務展望，華碩董事長施崇棠指出，華碩伺服器事業部2025年表現非常出色，營收已提前超越當初設定的目標，已達千億規模，展望後市，「團隊已提出新的三年策略計畫，對AI伺服器前景充滿信心」。

施崇棠表示，華碩伺服器事業部2025年表現非常出色，營收已提前超越當初設定的目標，目前已達千億營收規模，我們在AI Server的布局非常積極，從公有雲、私有雲、混合雲到Edge端，是完整全面部屬。

施崇棠指出，華碩的目標是提供End-to-End的AI服務，公司的優勢在於能從頭做到尾，從硬體、 AI模型軟體的支援能力，搭配全球彈性製造布局與服務基地，「團隊已提出新的三年策略計畫，對AI伺服器前景充滿信心」。

華碩在先前法說會上指出，原先估伺服器將占整體營收比重為10-15%，但在AI伺服器市場需求火熱下，華碩於2025年第3季伺服器營收年增逾100%，已占華碩整體營收比重約兩成，表現優於預期，主要成長來自AI伺服器產品。

華碩說明，公司過去伺服器訂單的主要客戶群以東南亞地區的二線雲端服務供應商（CSP）為主。不過，2025年第3季華碩伺服器業務業績大增，關鍵在於公司成功打入歐美市場，新增多家一線CSP訂單。

華碩表示，公司是第一批出貨B300及GB300 AI伺服器的企業，目前出貨時程順利。展望2026年伺服器業務，由於華碩在該業務基期較低，因此公司會設定積極成長目標，擴大業務版圖。