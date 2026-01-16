台美關稅底定 施崇棠：好事！但重要的是華碩要維持供應鏈韌性
華碩（2357）16日舉行尾牙，針對台美對等關稅15%拍板，華碩董事長施崇棠指出，「台美關稅底定是好事」，川普關稅政策造成全球供應鏈不確定性，而對華碩來說，更重要是維持供應鏈韌性跟競爭力。
施崇棠表示，台美關稅底定是好事，川普關稅政策造成全球供應鏈不確定性，而對華碩來說，更重要是維持供應鏈韌性跟競爭力，華碩一直在實施彈性製造，提升供應鏈競爭力跟韌性，過去長年累積的基礎，對現階段很有幫助。
台美關稅談判結果正式出爐，台灣已與美方敲定多項關鍵共識，包括「對等關稅15%且不疊加」、半導體及其衍生產品適用《232條款》最優惠待遇，並完成台美投資合作架構布局，進一步鞏固雙方經貿與供應鏈夥伴關係。
