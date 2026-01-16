快訊

利多有限？台美關稅降至15% 經濟系教授示警三大風險恐升溫

台美關稅底定 施崇棠：好事！但重要的是華碩要維持供應鏈韌性

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
華碩董事長施崇棠。記者吳凱中／攝影
華碩董事長施崇棠。記者吳凱中／攝影

華碩（2357）16日舉行尾牙，針對台美對等關稅15%拍板，華碩董事長施崇棠指出，「台美關稅底定是好事」，川普關稅政策造成全球供應鏈不確定性，而對華碩來說，更重要是維持供應鏈韌性跟競爭力。

施崇棠表示，台美關稅底定是好事，川普關稅政策造成全球供應鏈不確定性，而對華碩來說，更重要是維持供應鏈韌性跟競爭力，華碩一直在實施彈性製造，提升供應鏈競爭力跟韌性，過去長年累積的基礎，對現階段很有幫助。

台美關稅談判結果正式出爐，台灣已與美方敲定多項關鍵共識，包括「對等關稅15%且不疊加」、半導體及其衍生產品適用《232條款》最優惠待遇，並完成台美投資合作架構布局，進一步鞏固雙方經貿與供應鏈夥伴關係。

關稅 華碩 川普

延伸閱讀

華碩淡出手機市場？施崇棠：面對重要典範轉移 必須把資源挪移

川普關稅未振興製造業…美工廠職缺連續下滑 原因在「中間環節」

川普威脅用「反叛亂法」出兵明州平息抗議 華茲籲停止報復

馬查多赴白宮贈諾貝爾和平獎獎章 美官員證實川普擬笑納

相關新聞

台積電法說後…大摩拆解「三大」關鍵！晶片荒才是AI擴張瓶頸

台美貿易協議拍板15%關稅、台積電（2330）法說會後，摩根士丹利（大摩）證券最新報告看好台積電受惠AI成長，並拆解資本...

鴻海再添1座可持續燈塔工廠認證 集團燈塔工廠累計達到九座

世界經濟論壇（WEF）公布最新一批燈塔工廠名單，鴻海（2317）旗下工業富聯再添1座世界級燈塔工廠，位於越南北寧省的廠區...

華碩淡出手機市場？施崇棠：面對重要典範轉移 必須把資源挪移

華碩（2357）16日舉行尾牙，針對是否淡出手機市場一事，華碩董事長施崇棠表示，一定會照顧到所有客戶，他解釋，「華碩必須...

半導體產能2029年四成赴美？台伺服器先行 廣達、神達組裝產能已過半

美國商務部長盧特尼受訪時透露，美國政府目標在任期內將台灣半導體供應鏈產能40%移轉至美國，消息一出受市場關注，不過，AI...

2026 AI 投資續熱 納基建股提高投資效率

由於科技領頭企業承諾在2026年投入的AI資本支出高於去年，顯見AI投資曲線仍在攀升期，產業投資與商業化進程並未鬆動，更...

魏哲家擔心電不夠？綠能股、重電股齊漲 華城挑戰重回千元

台積電（2330）15日召開法說會，對於發展AI會遇到的限制，董事長暨總裁魏哲家表示，擔心台灣的電力供應，也關注美國的電...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。