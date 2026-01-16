華碩淡出手機市場？施崇棠：面對重要典範轉移 必須把資源挪移

華碩（2357）16日舉行尾牙，針對是否淡出手機市場一事，華碩董事長施崇棠表示，一定會照顧到所有客戶，他解釋，「華碩必須趕快把資源挪移，因為要面對未來重要典範轉移，因此有很多資源，轉移到商用PC，到各種可能沒想到的物理裝置，請外界等待」。

針對華碩在物理AI（Physical AI）布局，施崇棠指出，未來世界會充斥很多AI裝置，其實整個PC到各種物理AI裝置會扮演很重要重頭戲，搭配AI創新機會，華碩卯足勁全力衝刺開發這些創新東西，但因牽涉機密性，可能只能等到適當時機才能發布。

針對華碩是否淡出手機業務，施崇棠強調，一定會照顧到所有客戶，華碩不再推新機種，這是因為公司「必須趕快把資源挪移，因為要面對未來重要典範轉移，因此華碩有很多資源，轉移到商用PC，到各種可能沒想到物理裝置，請外界等待。」