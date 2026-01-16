SST攜手聯電 28奈米車規快閃記憶體平台量產、鎖定車用控制器升級潮

美國Microchip旗下冠捷半導體（SST）16日與聯電（2303）宣布，雙方合作的28奈米SuperFlash Gen 4（ESF4）已在聯電28HPC+製程平台完成驗證並正式量產，達到車規等級（Automotive Grade 1），瞄準車用控制器對「更快、更穩、更耐用」的需求。

簡單說，這項技術就是把車用控制器裡用來儲存程式與資料的「內建記憶體」做得更可靠，讓車子的電子系統能在高低溫環境下仍穩定運作，也更適合未來車輛軟體線上更新（OTA）的趨勢。SST強調，相較其他同級方案，ESF4能減少製造步驟，有助降低成本、提升量產效率；已在40奈米平台生產車用控制器的客戶，若要升級到更先進製程，也可評估導入這套28奈米平台。

在性能指標上，ESF4 AG1通過車用電子常用的AEC Q-100 Grade 1規範，可在-40°C到+150°C範圍運作；讀取速度小於12.5奈秒、可寫入超過10萬次，並在125°C下可保存資料超過10年。聯電表示，隨車輛走向互聯、自駕與共享，車用晶片對「可靠儲存」與「大量資料更新」需求增加，推動客戶在28奈米導入相關技術；Microchip方面則指出，這套量產平台可協助客戶加快導入與上市節奏。