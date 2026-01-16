快訊

利多有限？台美關稅降至15% 經濟系教授示警三大風險恐升溫

SST攜手聯電 28奈米車規快閃記憶體平台量產、鎖定車用控制器升級潮

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北即時報導

美國Microchip旗下冠捷半導體（SST）16日與聯電（2303）宣布，雙方合作的28奈米SuperFlash Gen 4（ESF4）已在聯電28HPC+製程平台完成驗證並正式量產，達到車規等級（Automotive Grade 1），瞄準車用控制器對「更快、更穩、更耐用」的需求。

簡單說，這項技術就是把車用控制器裡用來儲存程式與資料的「內建記憶體」做得更可靠，讓車子的電子系統能在高低溫環境下仍穩定運作，也更適合未來車輛軟體線上更新（OTA）的趨勢。SST強調，相較其他同級方案，ESF4能減少製造步驟，有助降低成本、提升量產效率；已在40奈米平台生產車用控制器的客戶，若要升級到更先進製程，也可評估導入這套28奈米平台。

在性能指標上，ESF4 AG1通過車用電子常用的AEC Q-100 Grade 1規範，可在-40°C到+150°C範圍運作；讀取速度小於12.5奈秒、可寫入超過10萬次，並在125°C下可保存資料超過10年。聯電表示，隨車輛走向互聯、自駕與共享，車用晶片對「可靠儲存」與「大量資料更新」需求增加，推動客戶在28奈米導入相關技術；Microchip方面則指出，這套量產平台可協助客戶加快導入與上市節奏。

平台 奈米

延伸閱讀

外資出手了！三大法人回補369億元、台股周線四連紅創高 漲幅王出爐

午盤大盤勁揚約550點！「這兩檔」貢獻達450點

外資不演了！台積電法說前夕「急行軍」 大摩解析最新晶圓代工動態

聯電、漢磊、茂矽 好年冬

相關新聞

台積電法說後…大摩拆解「三大」關鍵！晶片荒才是AI擴張瓶頸

台美貿易協議拍板15%關稅、台積電（2330）法說會後，摩根士丹利（大摩）證券最新報告看好台積電受惠AI成長，並拆解資本...

鴻海再添1座可持續燈塔工廠認證 集團燈塔工廠累計達到九座

世界經濟論壇（WEF）公布最新一批燈塔工廠名單，鴻海（2317）旗下工業富聯再添1座世界級燈塔工廠，位於越南北寧省的廠區...

華碩淡出手機市場？施崇棠：面對重要典範轉移 必須把資源挪移

華碩（2357）16日舉行尾牙，針對是否淡出手機市場一事，華碩董事長施崇棠表示，一定會照顧到所有客戶，他解釋，「華碩必須...

半導體產能2029年四成赴美？台伺服器先行 廣達、神達組裝產能已過半

美國商務部長盧特尼受訪時透露，美國政府目標在任期內將台灣半導體供應鏈產能40%移轉至美國，消息一出受市場關注，不過，AI...

2026 AI 投資續熱 納基建股提高投資效率

由於科技領頭企業承諾在2026年投入的AI資本支出高於去年，顯見AI投資曲線仍在攀升期，產業投資與商業化進程並未鬆動，更...

魏哲家擔心電不夠？綠能股、重電股齊漲 華城挑戰重回千元

台積電（2330）15日召開法說會，對於發展AI會遇到的限制，董事長暨總裁魏哲家表示，擔心台灣的電力供應，也關注美國的電...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。