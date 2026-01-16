台灣大電信獨家開賣紅米「耐用小金剛」搭 5G 資費0元購機

快訊

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

台灣大哥大（3045）16日宣布，電信獨家開賣紅米「耐用小金剛」 REDMI Note 15 Pro 5G（12G/256G）與REDMI Note 15 5G（6G/128G），REDMI Note 15 Pro 5G搭配 5G 月租 999 元，專案價零元。

紅米的REDMI Note 15 Pro 5G（12G/256G）與REDMI Note 15 5G（6G/128G）．分別搭載 6,580mAh 與 5,520mAh 大電量電池，以及 IP68 與 IP66 等級防塵防水，並具備高強度螢幕玻璃，極致強悍耐用；REDMI Note 15 Pro 5G 更配備 2 億畫素旗艦級主鏡頭，支援 2 倍與 4 倍 In-sensor Zoom 無損變焦技術，搭配 5G 月租 999 元，專案價零元，選擇指定專案，舊換新加碼最高折 1,000 元。

台灣大指出，厚度僅 7.35mm、極致輕薄 REDMI Note 15 5G，申辦 5G 月租 799 元，即可零元入手，搭配「新復原者預繳保險專案」享手機意外毀損、竊盜盜用等保險保障，還有最高 500 元電信帳金回饋。

此外，台灣大表示，購買 REDMI Note 15 系列即贈「Xiaomi 隨行水杯」；若於 3 月 4 日前至原廠官網登錄，還可抽價值 14,000 元的香港雙人來回機票，帶上耐用全能夥伴，捕捉旅遊動人瞬間。

