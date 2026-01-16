聖育科技搭上資料中心高速列車 營運持續升溫
系統整合商聖育科技去年成功切入AI資料中心建置領域，目前已協助中華電信（2412）完成台南一座資料中心搭建，接著再度拿下半導體大廠資料中心建置訂單，金額高達9億元，並且將率先導入浸沒式散熱技術，成為全台首個案例，公司表示資料中心的軟硬整合將會是未來主要成長動能。
隨著AI技術不斷升級以及逐漸普及，資料中心搭建的需求也隨之提高，從頂尖CSP廠逐漸擴散至企業客戶如半導體廠、電信商等，將會有越來越多需求浮現。而聖育為中華電信打造的資料中心，採用了H200伺服器，搭配水冷散熱技術，再整合其餘網通設備，讓中華電信能夠提供更加優質的雲端服務給客戶。
除AI資料中心建置外，聖育採取多點開花策略，首先是與中華電信長期合作的外勞儲值卡業務，公司於去年底開發出一套電商平台，讓外勞僅憑一組序號就能夠在超商加值，不再需要辛苦尋找專門店，而隨著外勞人數不斷增加，公司指出這項業務每年都有雙位數以上的成長。
再來則是從AI延伸出的智慧建築的部分，公司與樺康智雲合作，共同開發智慧建築系統，能夠隨時監控整座大樓的能源消耗，減少碳排放，目前已實際套用在公司總部大樓，不僅能達到ESG目標，公司也能透過觀察自家大樓來優化系統。
展望今年，公司表示在AI的帶動下，營收及獲利都有望迎來雙位數的成長，並且隨著成功案例的增加，逐漸建立起口碑，便有望拿下更多訂單。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言