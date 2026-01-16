政府軟體共契採購首破百億 國產軟體訂單占過半

快訊

中央社／ 台北16日電

數發部數產署今天公布，114年度政府電腦軟體共同供應契約採購總額首度突破百億大關，達新台幣107億元，年增25%。觀察訂單組成，國產產品共6026筆，占比高達58%，顯示政府採購已成為驅動國內軟體產業競爭力的核心引擎。

數位發展部數位產業署透過新聞稿說明，軟體共契採購為政府版的「團購合約」，集合政府共通需求由數產署代表辦理採購、訂約，發揮議價優勢幫國庫省錢，114年度超過2300家政府機關透過軟體共契採購訂購，讓機關採購軟體產品變得更快速；資訊服務業者也透過軟體共契採購，節省逐案投標所耗費的人力、物力，發揮採購程序經濟效益且提升採購效能。

數產署公布，114年度政府軟體共契採購總額達107億元，較前一年度成長25%。觀察訂單組成，國產產品共6026筆，占比高達58%，非國產訂單4331筆，為42%。

數產署表示，目前辦理套裝軟體、雲端服務、資訊服務（含資安服務）等3大類軟體共契採購，過去台灣軟體業多受限於人力密集的「客製化專案」模式，難以規模化，為因應人工智慧（AI）與雲端轉型浪潮，數產署透過軟體共契採購機制，辦理套裝軟體及雲端服務採購作業，擴大軟體產品徵求及透明公開程序。

數產署說明，這使廠商更有意願參與並上架新軟體產品，如AI產品，成功引導廠商轉向「產品化」經營，此轉變不僅有利於軟體產品擴散與標準化，更是提升國內資服產業商機及國際競爭力的關鍵布局。

另外，數產署表示，配合政策需求辦理資安服務採購，提供機關強化資安能量，同時導入雲端服務檢測與廠商資安能量揭露，如ISO/IEC 27001、27017及CNS 19086等標準，協助機關精準對接具備資安實力與國際規範的優質廠商。

數產署強調，軟體共契採購平台不僅是便捷的採購管道，更是國內資服業者的「練兵場」，透過將政府需求標準化、產品化，國內廠商得以在穩定市場中磨練技術，有利於未來國際輸出。

