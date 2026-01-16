宏碁智通總經理游明豐 當選GloRa新理事長

快訊

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
宏碁集團旗下宏碁智通總經理游明豐當選GloRa理事長（左）。台北市電腦公會／提供
宏碁集團旗下宏碁智通總經理游明豐當選GloRa理事長（左）。台北市電腦公會／提供

台灣全球無線平台策進會（GloRa）於1月14日舉辦第三屆第一次會員大會暨理監事聯席會，同步進行理監事改選，共選出9位理事與3位監事，並在新任理監事一致同意下，由宏碁（2353）集團旗下宏碁智通游明豐總經理當選GloRa理事長。

榮譽理事長施振榮先生致詞時指出，Super TaiRa 技術的遠距離低功耗特性，經過這幾年來的推廣，已陸續應用到各種場域，國外不少計畫也開始嘗試導入；而之前提出的「BYON」（Build Your Own Network）的概念，透過 Super TaiRa 技術，就可以突破通訊死角與盲點，在地廣人稀的地方，以合理化的成本完成建置。

施榮譽理事長期許，透過行銷與生態圈的建置，將領先全球的軍民共用科技 Super TaiRa 無線技術，未來從非主流變成主流；希望有一天會有更省錢的方法，建置長距離的無線通訊網路，並在民間能夠有更有效的推廣。

游明豐理事長致詞時表示，將秉持施榮譽理事長當初以「微處理器園丁」推廣微處理器的精神與熱誠，把我們的 Super TaiRa 系統與平台推動到全世界！

李宗穎秘書長報告時指出，去年12月23日辦理的「2025 無人機自主技術 × 零碳排載具」研討會，吸引不少媒體與產業人士熱情參與，現場分享 Super TaiRa 在無人機抗干擾通訊的成果，近期也接獲日本業者主動洽詢無人機關鍵零組件的需求。

未來，GloRa將持續與友會緊密合作，加速拓展國內智慧場域示範應用，並將深根日本市場推廣Super TaiRa落地應用，並延伸至各應用領域。為會員廠商爭取商機。

宏碁集團創辦人施振榮。台北市電腦公會／提供
宏碁集團創辦人施振榮。台北市電腦公會／提供

