台積電財務長黃仁昭：擴大投資美國「最先進技術仍留台灣」

台積電財務長黃仁昭15日受訪表示，台積電準備在美國亞利桑那州加速投資，但最先進的技術將繼續在台灣開發與擴大規模。

黃仁昭接受CNBC訪問時說，台積電將繼續擴大投資亞利桑那州，「我們強烈相信人工智慧（AI）重大趨勢，這正是我們正擴大在美國與台灣資本支出的理由」，「不只要擴張，還要試著在可能滿足（需求）或縮小（供需）差距之處加速」。

在他受訪的幾小時前，台積電董事長魏哲家在法說會上表示，該公司最近已在亞利桑那州添購土地，計劃在當地打造「超大型晶圓廠聚落」。這項擴張計畫也正值台美達成貿易協議，將台灣輸美產品關稅稅率從20%降至15%，且不疊加於現有關稅之上，台灣企業也承諾直接投資2,500億美元於美國的半導體與AI相關部門，另以2,500億美元的信用擔保強化供應鏈，台灣也為晶片爭取到優惠待遇。

不過，黃仁昭否認台積電的美國投資計畫，和台美貿易協商直接相關，「貿易協議是政府之間的事，我們並未參與討論」，「我會說的是，我們是因為客戶需求，持續並加速投資亞利桑納州，我們實際上在亞利桑那州上線並營運（的第一座晶圓廠）取得非常好的進展」。

台積電在亞利桑那州的第一座晶圓廠已開始量產，良率和技術水準堪比在台灣的晶圓廠，「彰顯了我們的優異製造能夠在美國複製，這對我們來說也意義重大，對我們的客戶也是」。台積電已將亞利桑那州第二座晶圓廠投產的預定時程，提前到2027年上半年，今年也加速興建第三座設施，同時開始申請第四座工廠的許可。

但他也說，台積電最先進的技術將繼續在台灣開發與擴大規模。

黃仁昭說，台積電在亞利桑那州第一塊1,100英畝的土地，原本規畫包括六座晶圓廠、兩座先進封裝設施以及一座研發中心，但這些土地不敷擴張所需，讓台積電再買一塊900英畝土地，一些原為初步計劃的設施現在會蓋在第二座土地上，其餘則保留為「未來彈性」。