快訊

男質疑醫療疏失找黃偉哲陳情 突在市長室外持刀劃傷脖濺血送醫

確定了！i-dle 3月7日登台北大巨蛋 10種票價、開賣日一口氣全公布

時間軸圖表／歷時9個月6輪談判 台美關稅32%→15%如何轉折變化？

半導體產能2029年四成赴美？台伺服器先行 廣達、神達組裝產能已過半

經濟日報／ 記者王郁倫／ 台北即時報導
廣達資深副總楊麒令。記者王郁倫／攝影
廣達資深副總楊麒令。記者王郁倫／攝影

美國商務部長盧特尼受訪時透露，美國政府目標在任期內將台灣半導體供應鏈產能40%移轉至美國，消息一出受市場關注，不過，AI供應鏈下游，也就是多家AI伺服器硬體組裝大廠包括廣達（2382）、神達（3706），美國產能在2026年就已經超越台灣。

美台剛敲定「對等關稅」稅率為15%，讓許多產業鬆口氣，不過，交換的條件之一是台灣半導體業者需投資美國至少2500億美元，商務部長盧特尼更透露，川普任期內的目標就是把台灣半導體供應鏈4成產能拉到美國，目前台積電（2330）僅第一座工廠已經投產，第二座將提前至2027年下半量產，第三座正在興建，第四座跟先進封裝廠正在申請興建許可，為興建GIGA-Fab超級晶圓廠也已購入第二塊土地。

但台積電主力產能仍在台灣，相反的，位處AI產業下游的硬體伺服器大廠們，產能移往美國速度則加快，廣達目前在美後段組裝L10～12產能已經超過台灣，成為最大組裝基地。

廣達資深副總楊麒令表示，現在的擴廠規劃是每週更新討論，確認時機跟如何執行，一旦確定就會快速的執行，目前擴廠的主力都在美國西岸，他更樂觀預期，廣達伺服器在美組裝產能應該是現階段同業中最大的。

他透露，廣達現在在田納西州擴廠相對保守，主要是電力考量，另在泰國也有擴廠計畫，目標2026年底總伺服器製造產能加大一倍，但達成目標的挑戰也不小。墨西哥廠也預計2026年首季末量產L10組裝產能。

鴻海（2317）在美國12州已有據點，持續在美國有大擴產計畫，以實踐在地供應(Local for Local)服務北美客戶的策略，擴廠地點包含德州、威州、加州與俄亥俄州，鴻海董事長劉揚偉日前更透露德州威州除伺服器產線外，也有增設液冷測試產能，俄亥俄州則專供AI機組設施製造，以鴻海市占率4~5成推算，CSP資本支出成長多少，鴻海就將擴張多少北美產能產出，不過官方目前尚未公布北美伺服器產能占比。

神達2025年營收衝上1055.77億元，登上千億元大關，年成長72%，去年底為因應產能需要，加碼投資購買美國加州三棟建築，加上墨西哥工廠跟北美承租臨時擴張產能，預計第2～3季度開出，主要是擴張後段組裝產能，台灣跟越南則以前段主機板製造為主。

由於主要大伺服器客戶都在美國，神達今年資本支出將比2025年大幅增加，神雲現在伺服器組裝產能已有過半在美國製造，比台灣產能還大，伺服器主機板產線除竹北擴張新廠外，越南河內工廠2026年第1季度也會投產，達台灣+1的配置。

美國商務部 伺服器 廣達 台美關稅 鴻海

延伸閱讀

美目標將台半導體4成產能移美 鄭麗君：在美振興AI產業不會只有台灣

16兆科技業赴美投資只換關稅降5% 賴士葆：賴總統拿祖產討川普開心

指16兆台幣換15%關稅…國民黨：護國神山不保 台灣失領先地位

美商務部長提將台半導體40％產能移美 侯友宜：政府要謹慎面對

相關新聞

台積電魏哲家到廣達林百里都緊盯什麼？AI 應用爆發年供應鏈繃緊神經

AI需求年複合成長率超過50%，從晶圓代工到伺服器設計製造，業者都拚命往AI應用端確認2026年需求的虛實。台積電（23...

魏哲家擔心電不夠？綠能股、重電股齊漲 華城挑戰重回千元

台積電（2330）15日召開法說會，對於發展AI會遇到的限制，董事長暨總裁魏哲家表示，擔心台灣的電力供應，也關注美國的電...

半導體產能2029年四成赴美？台伺服器先行 廣達、神達組裝產能已過半

美國商務部長盧特尼受訪時透露，美國政府目標在任期內將台灣半導體供應鏈產能40%移轉至美國，消息一出受市場關注，不過，AI...

2026 AI 投資續熱 納基建股提高投資效率

由於科技領頭企業承諾在2026年投入的AI資本支出高於去年，顯見AI投資曲線仍在攀升期，產業投資與商業化進程並未鬆動，更...

台股科技基金卡位低軌衛星熱 網通產業具長期趨勢

2026開年以來，台股氣勢如虹指數站穩3萬點，受惠美國總統川普簽署太空優勢令，網通低軌衛星相關股票扮演攻堅要角之一，盤點...

廣達 AI 伺服器營收占比上看八成 Rubin 預計八月開始出貨

廣達（2382）執行副總經理暨雲達總經理楊麒令15日對今年展望給出極為正向的定調，直言「今年會是非常好的一年」。即便面對...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。