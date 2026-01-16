快訊

2026 AI 投資續熱 納基建股提高投資效率

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
匯豐全球基礎建設收益基金。(資料來源：Bloomberg)
由於科技領頭企業承諾在2026年投入的AI資本支出高於去年，顯見AI投資曲線仍在攀升期，產業投資與商業化進程並未鬆動，更突顯其長期AI投資信心。滙豐投信認為，過去三年，科技股受惠AI浪潮顯著上漲後，預期資金將開始關注基本面同樣受惠於AI且價值面更具潛力的周邊族群，而基礎建設類股即有望受惠此一趨勢，因此建議投資人應將基礎建設類股同步納入投組，有利於增進投資效率。

滙豐全球基礎建設收益基金）經理人魏筱倫進一步指出，隨著AI技術快速進步，不論大型雲端服務業者（CSPs）甚至國家主權基金都加大了對於AI資料中心的投資。根據摩根士丹利（Morgan Stanley）統計，AI在內的每年雲端資本支出金額已從2023年的1，730億美元飆升166%，至2025年估計的4，600億美元，並同時預期將在2026年繼續上升至6，060億美元。然而隨著近期市場對於「缺晶片」的關注，轉往「缺基建」題材。因為AI革命不僅是運算效能的競爭，更是一場電力基礎設施的深度重塑，尤其電力區塊預計將持續帶來潛在投資機會。

其中，由於AI時代資料中心鉅額投資主要集中於美國，算力及電力需求將更聚焦在美國本土。據估計2023-2030年資料中心用電將以每年23%高速成長，這對電力基建投資無疑是一劑強心針。因此，當市場開始聚焦在AI帶來的「缺基建」題材時，滙豐投信認為相對於其他國家而言，美國電力政策制度長期透明且穩定，各州政府亦允許業者擁有穩定的獲利空間，而成本變化可定期的反應於電價之上，因而本基金現階段更是將電力基建部位全數建倉於美國地區，將有助於獲取更大潛在獲利機會。

再就投資效率來看，相比AI科技股多為攻擊型成長股，基礎建設類股則多屬於特許行業且為民生必需的防禦型價值股。其不同的資產特性使二者具低相關性，同時配置將可提高投資組合效率。根據歷史數據回測顯示，若以槓鈴式策略均衡配置於科技與基建股的投資組合中，每年報酬曾優於大盤3.0%，同時波動度曾下降0.6%*，顯示基礎建設股票除了可有效分散風險外，亦具備推進上漲動能。投資人可考慮將基礎建設類股納入2026開年的資產配置布局當中，藉以進一步提高投資勝率機會。

AI 基礎建設

