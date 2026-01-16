快訊

經典賽／日本再公布11人沒大聯盟3球星 監督解釋為何源田壯亮入選

1月4G、5G便宜資費懶人包／5G月租費翻轉比4G划算！399、549元用量更多

營養午餐免費就是讚？日本「給食無償化」困難問題多

台股科技基金卡位低軌衛星熱 網通產業具長期趨勢

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
前十大布局通信網路產業的投資國內/科技類基金（資料來源 : 投信投顧公會/投資國內/科技類基金，各基金投資組合持有上市/櫃）
前十大布局通信網路產業的投資國內/科技類基金（資料來源 : 投信投顧公會/投資國內/科技類基金，各基金投資組合持有上市/櫃）

2026開年以來，台股氣勢如虹指數站穩3萬點，受惠美國總統川普簽署太空優勢令，網通低軌衛星相關股票扮演攻堅要角之一，盤點台股科技基金布局通信網路產業，搭上市場投資熱度後勢看好。

美國總統川普第二任期重大政策指向「太空」，從登月時程、國防衛星，到商業航太投資金額，政策時間表一出相關供應鏈受追捧，多檔台股科技基金看見投資優勢已布署相關股票，依據投信投顧公會截至去(2025)年底資料，觀察投資國內/科技類基金持有通信網路產業比重，其中，台中銀數位時代基金配置通信網路產業29.78%最高，而台新2000高科技基金持有約13.14%次之，其次摩根新興科技基金持有10.43%左右，網通業當中的低軌衛星族群搭上全球太空熱後市表現可期。

投資操作上，台中銀數位時代基金研究團隊指出，低軌衛星在通訊及航太等領域應用廣泛，去年全球衛星發射數僅約4,235顆，據Space track預估2026年將突破5,177顆成長逾22%，台廠供應鏈訂單能見度高。此外，電子紙及閱讀器搭上環保、數位轉型應用場景多元，以及文創業例如遊戲股迎接1月底台北國際電玩展及寒假娛樂旺季，相關股票擇優布局。

網通 台股 川普

延伸閱讀

對美談判和台積電法說結果 台股以正面反應 早盤大漲逾500點

關稅不疊加與台積電（2330）法說超狂！台股夜盤噴300點創高…網喊：準備見3萬5

台美關稅拍板！台股慶祝創高…開高走高漲逾500點 台積電開高45元

十檔台股ETF 走路有風

相關新聞

台積電魏哲家到廣達林百里都緊盯什麼？AI 應用爆發年供應鏈繃緊神經

AI需求年複合成長率超過50%，從晶圓代工到伺服器設計製造，業者都拚命往AI應用端確認2026年需求的虛實。台積電（23...

2026 AI 投資續熱 納基建股提高投資效率

由於科技領頭企業承諾在2026年投入的AI資本支出高於去年，顯見AI投資曲線仍在攀升期，產業投資與商業化進程並未鬆動，更...

台股科技基金卡位低軌衛星熱 網通產業具長期趨勢

2026開年以來，台股氣勢如虹指數站穩3萬點，受惠美國總統川普簽署太空優勢令，網通低軌衛星相關股票扮演攻堅要角之一，盤點...

魏哲家擔心電不夠？綠能股、重電股齊漲 華城挑戰重回千元

台積電（2330）15日召開法說會，對於發展AI會遇到的限制，董事長暨總裁魏哲家表示，擔心台灣的電力供應，也關注美國的電...

廣達 AI 伺服器營收占比上看八成 Rubin 預計八月開始出貨

廣達（2382）執行副總經理暨雲達總經理楊麒令15日對今年展望給出極為正向的定調，直言「今年會是非常好的一年」。即便面對...

魏哲家喊出AI是真實存在 BCG調查：逾九成企業CEO主導加速AI投資

台積電董事長魏哲家昨日在法說會強調AI是真實存在的，並已融入人們日常生活中。波士頓顧問公司（BCG ）今日發布第三年度全...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。