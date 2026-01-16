魏哲家擔心電不夠 綠能股、重電股齊漲 華城挑戰重回千元

台積電（2330）15日召開法說會，對於發展AI會遇到的限制，董事長暨總裁魏哲家表示，擔心台灣的電力供應，也關注美國的電力問題，供電核心如渦輪機、核電廠建置都對AI發展的影響很大。相關電力供應類股16日紛紛走強，綠能三雄泓德能源（6873）、森崴能源（6806）、雲豹能源（6869）盤中漲停亮燈，重電股亞力（1514）上漲逾7%，華城（1519）一度衝上992元，漲幅逾5%，中興電（1513）上漲逾4%。

在台積電的法說會中，法人關注AI需求下擴充產能的限制瓶頸，魏哲家直接回答，需要充足的電力，才能不受限制地擴展產能。魏哲家憂台灣及美國的電力供應，電力供應族群股價表現強勢，綠能股漲勢最強，泓德能源、森崴能源、雲豹能源盤中都直接攻上漲停。

泓德能源2025年12月合併營收16.36億元，月增103.8%；全年合併營收87.8億元，年減13.2%。今年將持續擴大容量開發，全年預計新增897MW全球開工量體，台灣、日本、澳洲三大市場同步推進。

在台灣市場，泓德能源目前手握未來三年約3.3GW的開發量體，並成功引進日本三菱電機作為策略股東，深化產業合作。

日本市場方面，泓德能源在日本政府長期脫碳素儲能容量市場拍賣中連續二年奪標，2025年更取得300MW儲能系統容量標案；與東急不動產合資開發之群馬縣20MW特高壓儲能案場，亦成功獲得東京都政府提供近2.6億日圓補助金。

重電股王華城今一度衝上992元，力戰重回千元大關，盤中漲幅逾5%。

華城2025年外銷營收占比逾五成，目前AI資料中心應用相關訂單達120億元，預期今年有望成長至超過營收的10%，相關訂單從2024年底陸續出貨，今年還將再出一部分，規劃出貨至2028年。

產能方面，華城觀音3B廠預計今年投產，主要生產內、外銷的中型電力變壓器，量產後總產能增加30％，台中廠主要將生產超高壓大容量電力變壓器，目前正在規劃中。

展望未來，華城表示，在AI科技發展推波助瀾下，電網、綠能、基建計畫需求持續升高，電力設備仍供不應求，預期未來5到10年電力設備仍會高度成長。