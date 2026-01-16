快訊

營養午餐免費就是讚？日本「給食無償化」困難問題多

28年經典原味蛋撻下架！肯德基推「超極酥」新品接班

多縣市爆社工遭地方政府欠薪 衛福部行文22縣市政府要求如期發放

聽新聞
0:00 / 0:00

廣達 AI 伺服器營收占比上看八成 Rubin 預計八月開始出貨

經濟日報／ 記者秦鈺翔蘇嘉維／台北即時報導
廣達董事長林百里（左）、副董事長梁次震（右）出席廣達電腦旺年會。記者林澔一/攝影
廣達董事長林百里（左）、副董事長梁次震（右）出席廣達電腦旺年會。記者林澔一/攝影

廣達（2382）執行副總經理暨雲達總經理楊麒令15日對今年展望給出極為正向的定調，直言「今年會是非常好的一年」。即便面對CSP 業者（如 Google）紛紛對ASIC加大投入，但由於軟硬整合仍具有許多不確定性，因此廣達認為今年NVIDIA 的GPU依然會是，今年營收佔比有望成長至八成以上。

針對市場最關心的產能布局，楊麒令表示公司這兩三年幾乎每周進行一次評估，決定擴廠的時機與執行方式，也正因為這樣長時間的累積，廣達才夠擴張的如此迅速，今年產能預計將至少增加一倍。

目前擴產的重點仍維持以美國為主，雖然田納西州受限於電力供應考量，擴產態度相對審慎，但墨西哥廠已規劃於第1季量產 L10 產品，今年產能擴充預計再翻倍。同時公司還透過旗下達明機器人（4585）的手臂應用，顯著提升良率與交期。

在產品結構上，廣達今年明確以 L11（機櫃組裝） 為出貨主力，部分訂單甚至延伸至 L12，反映出客戶對於整機櫃解決方案的依賴度提升。對於下半年即將問世的 NVIDIA Rubin 平台，高層預期將會在八月開始出貨，但由於 Rubin 大量沿用現有的架構，預計技術銜接將非常順暢。

面對同業競爭壓力，楊麒令表示自我要求比什麼都重要，只要把自己的狀態調整好，穩步前進，當浪潮來臨時，就能快速成長，領先對手。而董事長林百里也表示，目標不是由他決定，而是所有員工共同努力追求的願景。

廣達 總經理 董事長

延伸閱讀

台積電魏哲家到廣達林百里都緊盯什麼？AI 應用爆發年供應鏈繃緊神經

廣達：迎三年爆發成長期 董座林百里預告去年獲利創新高

廣達今年AI相關業績可望倍增

影／廣達尾牙撒錢！席開1300桌、總獎金7千萬 林百里：未來3年AI爆發

相關新聞

台積電魏哲家到廣達林百里都緊盯什麼？AI 應用爆發年供應鏈繃緊神經

AI需求年複合成長率超過50%，從晶圓代工到伺服器設計製造，業者都拚命往AI應用端確認2026年需求的虛實。台積電（23...

魏哲家擔心電不夠 綠能股、重電股齊漲 華城挑戰重回千元

台積電（2330）15日召開法說會，對於發展AI會遇到的限制，董事長暨總裁魏哲家表示，擔心台灣的電力供應，也關注美國的電...

廣達 AI 伺服器營收占比上看八成 Rubin 預計八月開始出貨

廣達（2382）執行副總經理暨雲達總經理楊麒令15日對今年展望給出極為正向的定調，直言「今年會是非常好的一年」。即便面對...

魏哲家喊出AI是真實存在 BCG調查：逾九成企業CEO主導加速AI投資

台積電董事長魏哲家昨日在法說會強調AI是真實存在的，並已融入人們日常生活中。波士頓顧問公司（BCG ）今日發布第三年度全...

魏哲家憂電力供應一席話 台達電也飆出天價 這幾檔千金股齊創高

台積電（2330）董事長魏哲家坦言擔心台灣的電力供應，強調電力充足才能擴展產能，他同時也關注美國電力供應；法說會上的一席...

太缺了！市場傳出蘋果加入搶玻纖布大戰 台玻、建榮漲停亮燈

市場傳出玻纖布嚴重短缺，蘋果與輝達、Google等展開搶料大戰，然而即使蘋果、輝達直接去日本施壓要求日東紡供應產能，也爭...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。