廣達 AI 伺服器營收占比上看八成 Rubin 預計八月開始出貨

廣達（2382）執行副總經理暨雲達總經理楊麒令15日對今年展望給出極為正向的定調，直言「今年會是非常好的一年」。即便面對CSP 業者（如 Google）紛紛對ASIC加大投入，但由於軟硬整合仍具有許多不確定性，因此廣達認為今年NVIDIA 的GPU依然會是，今年營收佔比有望成長至八成以上。

針對市場最關心的產能布局，楊麒令表示公司這兩三年幾乎每周進行一次評估，決定擴廠的時機與執行方式，也正因為這樣長時間的累積，廣達才夠擴張的如此迅速，今年產能預計將至少增加一倍。

目前擴產的重點仍維持以美國為主，雖然田納西州受限於電力供應考量，擴產態度相對審慎，但墨西哥廠已規劃於第1季量產 L10 產品，今年產能擴充預計再翻倍。同時公司還透過旗下達明機器人（4585）的手臂應用，顯著提升良率與交期。

在產品結構上，廣達今年明確以 L11（機櫃組裝） 為出貨主力，部分訂單甚至延伸至 L12，反映出客戶對於整機櫃解決方案的依賴度提升。對於下半年即將問世的 NVIDIA Rubin 平台，高層預期將會在八月開始出貨，但由於 Rubin 大量沿用現有的架構，預計技術銜接將非常順暢。

面對同業競爭壓力，楊麒令表示自我要求比什麼都重要，只要把自己的狀態調整好，穩步前進，當浪潮來臨時，就能快速成長，領先對手。而董事長林百里也表示，目標不是由他決定，而是所有員工共同努力追求的願景。