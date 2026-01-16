魏哲家喊出AI是真實存在 BCG調查：逾九成企業CEO主導加速AI投資

台積電董事長魏哲家昨日在法說會強調AI是真實存在的，並已融入人們日常生活中。波士頓顧問公司（BCG ）今日發布第三年度全球AI現況調查報告《AI Radar 2026：AI 投資加速，CEO 掌舵前行》，揭露高達94%的企業執行長（CEO）支持繼續投資AI，加速能力升級。

BCG這項調查，涵蓋全球16 個市場、9 個產業共 2,360 名高階主管，其中包括 640 名執行長。

報告顯示，企業今年AI投資額預計將加倍，約占營收的 1.7%，增幅超過2025年的兩倍。愈來愈多的CEO親自上陣、領銜推進，成為組織內AI策略的主要決策者。其中，前瞻開拓型CEO每周投入超過 8 小時強化自身AI素養，並大力推動員工的技能升級與能力建設，其投入是其同儕的兩倍。

儘管受訪的執行長普遍認可 AI的價值，但調查結果顯示，他們的態度與行動可分為三種典型：順勢而為型（約 15%）：認同 AI 的潛力，但缺乏充分信心，僅採取謹慎的早期投資。理性務實型（約 70%）：對 AI 感到興奮且有信心，但僅在看到明確價值與低風險時，才會決定投入。前瞻開拓型（約 15%）：堅信AI將帶來回報，果斷進行投資並快速推進員工能力升級，推動AI賦能的組織轉型。

在前瞻開拓型CEO領導的企業中，約60%的AI預算用於現有員工的技能提升與再訓練；相比之下，順勢而為型和理性務實型分別僅投入27%與24%。

前瞻開拓型CEO亦積極提前布局AI代理。他們計畫將2026年超過一半的AI投資投入於AI代理，相較於順勢而為型CEO，他們在工作流程中端到端部署AI代理的可能性翻倍。

BCG預估，企業今年將AI投資翻倍，不再受限於技術部門的預算，而是整合跨部門資金以支持擴張。同時，CEO承諾將30%以上的AI投資投入發展AI代理。即使短期回報未必顯現，94% 的執行長仍表示，將維持或提高目前的 AI 投資水準，顯示 AI 已成為企業策略的優先事項。

亞洲的執行長對AI的信心明顯高於歐美。印度與大中華區約有四分之三的執行長相信，AI將帶來回報；相比之下，英國僅44%、美國 52%、歐洲 61%。相對地，更多歐美的執行長表示，他們投資 AI 的原因是為了維持競爭力，或因應市場壓力。