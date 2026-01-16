太缺了！市場傳出蘋果加入搶玻纖布大戰 台玻、建榮漲停亮燈

市場傳出玻纖布嚴重短缺，蘋果與輝達、Google等展開搶料大戰，然而即使蘋果、輝達直接去日本施壓要求日東紡供應產能，也爭取貨源失敗，因日東紡也擠不出多餘的產能出來。日東紡16日股價再度向上噴出，盤中大漲逾10%，台股的玻纖布族群也動起來，台玻（1802）、建榮（5340）盤中攻上漲停板，德宏（5475）漲幅逾7%，南亞（1303）、富喬（1815）漲幅逾3%。

市場傳出玻纖布供應極度吃緊，即使蘋果、輝達等科技巨頭派人親自去日本與日東紡協商產能，也拿不到多餘的新產能，日經報導，短缺情形可能要等到日東紡在2027年下半年開出新產能後，才會改善。

玻纖布有多缺?大陸銅箔基板（CCL）龍頭建滔積層板自2025年下半年以來三度漲價，而去年12月因受銅價暴漲、玻纖布供應持續緊張影響，成本壓力明顯升高，建滔連續兩次調漲所有材料價格。

業內認為，建滔持續漲價的情況一波波，顯示上游材料如玻纖布的供應吃緊情況，遲未解決，這漲價潮恐延續到明年。

據了解，目前台玻第一代、第二代低介電玻纖布(Low DK)和低膨脹係數玻纖布(Low CTE)產品獲得客戶認證，已透過玻纖布產品、打入輝達（NVIDIA）供應鏈。台玻指出，預計在在2026年中旬前完成桃園、鹿港四廠房改建，預計2026年陸續投產，目標今年高階產品市占率達40%至45%，力拚成為全球第二大廠。

對於後續是否漲價的看法，台玻表示，不便對產品報價多做回應，不過公司證實目前電子級玻纖布供不應求，高階玻纖布產品更是缺貨。

建榮為日東紡子公司，日東紡將生產技術轉移到集團旗下的福隆玻璃纖維生產玻纖紗，再供應給建榮加工成高階玻纖布，形成從上游到下游的整合優勢。

建榮日前法說會上提到，2026上半年將持續更新各式生產設備，提升生產能力，以因應高端材料需求上升，預估高階產品將達產能30%～40%。新產品T-glass計畫將於2026年第2季逐步開始生產。

台玻今日股價直衝漲停價41.8元，創下波段新高，建榮也跳空上漲，股價漲停至84.2元。