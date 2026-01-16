魏哲家憂電力供應一席話 台達電也飆出天價 這幾檔千金股齊創高

台積電（2330）董事長魏哲家坦言擔心台灣的電力供應，強調電力充足才能擴展產能，他同時也關注美國電力供應；法說會上的一席話，相關電力供應股16日表現亮眼，除了多檔綠能相關個股亮燈漲停之外，台達電（2308）也吸金，股價衝達1,135元的歷史新高價，千金股中也有多檔寫新高。

在台積電的法說會中，法人關注AI需求下擴充產能的限制瓶頸，魏哲家直接回答，「擔心台灣的電力供應」，強調「需要充足的電力，才能不受限制地擴展產能」， 除了台灣的電力問題，魏哲家透露，也很關注美國電力供應；另外，魏哲家也表示，還關注為這類電力供應提供支援的機構，及冷卻系統的供應；他指出，台積電必須努力縮小產能供需間的差距。

魏哲家憂台灣及美國的電力供應，相關綠能族群成為16日的強勢指標，盤中亮燈漲停，另外，電源龍頭台達電也飆漲衝上天價， 多檔千金股也同步寫歷史新高；台達電早盤以1,075元開高，一度拉升至1,135元，創歷史新高， 盤中漲幅逾7%。

台達電去年12月合併營收536.86億元，為歷年最旺的12月，月增6.2%，年增38.6%；去年第4季合併營收1,616.13億元，季增7.5%，年增41.5%；去年全年合併營收5,548.85億元，年增31.8%，單季及全年營收同步改寫新高；隨著AI資料中心需求強勁，法人看好台達電本季營運有望淡季不淡。

千金股中也有多檔創高，權王台積電也跳空以1,735元開出， 上漲45元， 寫歷史新高；股王信一度衝達8,920元， 創歷史新高，可惜盤中翻黑； 漢唐（2404）一度寫1,245元天價， 不過盤中也翻黑；創意（3443）一度飆上2,675元天價；群聯（8299）一度衝達1,915元。