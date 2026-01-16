快訊

營養午餐免費就是讚？日本「給食無償化」困難問題多

28年經典原味蛋撻下架！肯德基推「超極酥」新品接班

多縣市爆社工遭地方政府欠薪 衛福部行文22縣市政府要求如期發放

聽新聞
0:00 / 0:00

魏哲家憂電力供應一席話 台達電也飆出天價 這幾檔千金股齊創高

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
圖為台灣電網示意圖。圖／聯合報系資料照片
圖為台灣電網示意圖。圖／聯合報系資料照片

台積電（2330）董事長魏哲家坦言擔心台灣的電力供應，強調電力充足才能擴展產能，他同時也關注美國電力供應；法說會上的一席話，相關電力供應股16日表現亮眼，除了多檔綠能相關個股亮燈漲停之外，台達電（2308）也吸金，股價衝達1,135元的歷史新高價，千金股中也有多檔寫新高。

在台積電的法說會中，法人關注AI需求下擴充產能的限制瓶頸，魏哲家直接回答，「擔心台灣的電力供應」，強調「需要充足的電力，才能不受限制地擴展產能」， 除了台灣的電力問題，魏哲家透露，也很關注美國電力供應；另外，魏哲家也表示，還關注為這類電力供應提供支援的機構，及冷卻系統的供應；他指出，台積電必須努力縮小產能供需間的差距。

魏哲家憂台灣及美國的電力供應，相關綠能族群成為16日的強勢指標，盤中亮燈漲停，另外，電源龍頭台達電也飆漲衝上天價， 多檔千金股也同步寫歷史新高；台達電早盤以1,075元開高，一度拉升至1,135元，創歷史新高， 盤中漲幅逾7%。

台達電去年12月合併營收536.86億元，為歷年最旺的12月，月增6.2%，年增38.6%；去年第4季合併營收1,616.13億元，季增7.5%，年增41.5%；去年全年合併營收5,548.85億元，年增31.8%，單季及全年營收同步改寫新高；隨著AI資料中心需求強勁，法人看好台達電本季營運有望淡季不淡。

千金股中也有多檔創高，權王台積電也跳空以1,735元開出， 上漲45元， 寫歷史新高；股王信一度衝達8,920元， 創歷史新高，可惜盤中翻黑； 漢唐（2404）一度寫1,245元天價， 不過盤中也翻黑；創意（3443）一度飆上2,675元天價；群聯（8299）一度衝達1,915元。

台達電 台積電 電力

延伸閱讀

台積電魏哲家到廣達林百里都緊盯什麼？AI 應用爆發年供應鏈繃緊神經

台積電本季毛利率挑戰驚人的65% 董座魏哲家預告今年又將強勁成長

台積董座霸氣回應英特爾競爭 魏哲家：大客戶訂單不鬆動

AI需求是真的 魏哲家喊電力要足

相關新聞

台積電魏哲家到廣達林百里都緊盯什麼？AI 應用爆發年供應鏈繃緊神經

AI需求年複合成長率超過50%，從晶圓代工到伺服器設計製造，業者都拚命往AI應用端確認2026年需求的虛實。台積電（23...

2026 AI 投資續熱 納基建股提高投資效率

由於科技領頭企業承諾在2026年投入的AI資本支出高於去年，顯見AI投資曲線仍在攀升期，產業投資與商業化進程並未鬆動，更...

台股科技基金卡位低軌衛星熱 網通產業具長期趨勢

2026開年以來，台股氣勢如虹指數站穩3萬點，受惠美國總統川普簽署太空優勢令，網通低軌衛星相關股票扮演攻堅要角之一，盤點...

魏哲家擔心電不夠 綠能股、重電股齊漲 華城挑戰重回千元

台積電（2330）15日召開法說會，對於發展AI會遇到的限制，董事長暨總裁魏哲家表示，擔心台灣的電力供應，也關注美國的電...

廣達 AI 伺服器營收占比上看八成 Rubin 預計八月開始出貨

廣達（2382）執行副總經理暨雲達總經理楊麒令15日對今年展望給出極為正向的定調，直言「今年會是非常好的一年」。即便面對...

魏哲家喊出AI是真實存在 BCG調查：逾九成企業CEO主導加速AI投資

台積電董事長魏哲家昨日在法說會強調AI是真實存在的，並已融入人們日常生活中。波士頓顧問公司（BCG ）今日發布第三年度全...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。