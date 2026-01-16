力旺與旗下熵碼科技合作 PUFPQC 後量子密碼學硬體加速解決方案

快訊

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導
力旺董事長徐清祥。記者鐘惠玲／攝影
力旺董事長徐清祥。記者鐘惠玲／攝影

力旺（3529）與旗下硬體安全IP子公司熵碼科技於今日共同宣布，其合作開發的PUFPQC後量子密碼學硬體加速解決方案，已通過美國國家標準暨技術研究院（NIST）的最新標準認證。

力旺指出，繼先前取得 FIPS 203與 FIPS 204證書後，PUFPQC近期進一步通過FIPS 205為無狀態的雜湊簽章 (Stateless Hash-Based Digital Signatures)，以及針對有狀態雜湊簽章（Stateful Hash-Based Signatures）的SP 800-208認證，這也代表力旺與熵碼已完整覆蓋NIST當前發布的所有關鍵 PQC標準。在此基礎上，除了先前已由領先級伺服器管理控制晶片供應商導入其晶片設計，以支援符合NIST標準的後量子密碼安全需求外，PUFPQC也成功完成後量子安全防護網的最後一塊拼圖。

力旺董事長徐清祥表示，完整取得NIST FIPS 203、204、205及SP 800-208的認證，是上述兩家公司在硬體安全領域的重大里程碑。在先竊取、後解密的威脅陰影下，業界對於合規的需求已刻不容緩。其全方位認證不僅滿足客戶當前的資安合規需求，更協助合作夥伴在量子電腦正式商用化之前，提前構築起堅不可摧的防禦工事。

力旺提到，這次通過認證的FIPS 205 與SP 800-208，特別適用於對安全要求極高且需要長期維護的基礎設施。

力旺總經理何明洲說，其解決方案不僅僅是一組通過認證的 IP，更是後量子時代可持續、可擴展信任架構的藍圖。透過結合力旺在嵌入式記憶體領域累積的技術與量產經驗，以及熵碼在硬體安全設計的專業，大幅降低PQC的導入門檻。晶片設計者無需深入鑽研複雜的密碼學參數，即可輕鬆將這套經NIST驗證的模組整合至設計中。

力旺 設計 控制晶片

相關新聞

台積電魏哲家到廣達林百里都緊盯什麼？AI 應用爆發年供應鏈繃緊神經

AI需求年複合成長率超過50%，從晶圓代工到伺服器設計製造，業者都拚命往AI應用端確認2026年需求的虛實。台積電（23...

2026 AI 投資續熱 納基建股提高投資效率

由於科技領頭企業承諾在2026年投入的AI資本支出高於去年，顯見AI投資曲線仍在攀升期，產業投資與商業化進程並未鬆動，更...

台股科技基金卡位低軌衛星熱 網通產業具長期趨勢

2026開年以來，台股氣勢如虹指數站穩3萬點，受惠美國總統川普簽署太空優勢令，網通低軌衛星相關股票扮演攻堅要角之一，盤點...

魏哲家擔心電不夠 綠能股、重電股齊漲 華城挑戰重回千元

台積電（2330）15日召開法說會，對於發展AI會遇到的限制，董事長暨總裁魏哲家表示，擔心台灣的電力供應，也關注美國的電...

廣達 AI 伺服器營收占比上看八成 Rubin 預計八月開始出貨

廣達（2382）執行副總經理暨雲達總經理楊麒令15日對今年展望給出極為正向的定調，直言「今年會是非常好的一年」。即便面對...

魏哲家喊出AI是真實存在 BCG調查：逾九成企業CEO主導加速AI投資

台積電董事長魏哲家昨日在法說會強調AI是真實存在的，並已融入人們日常生活中。波士頓顧問公司（BCG ）今日發布第三年度全...

