數位無限攜手群聯 打造新世代AI基礎設施效能架構

隨著生成式AI與大型語言模型快速推動企業數位轉型，AI訓練與推論對高效算力與儲存架構的需求持續攀升。AI基礎設施管理軟體INFINITIX（數位無限）宣布與儲存技術廠商 群聯電子展開技術合作，結 PhisonaiDAPTIV+ 智慧儲存技術與數位無限AI-Stack 基礎設施管理軟體，打造新世代軟硬整合的企業級AI訓練與推論解決方案。

本次合作以高速SSD與智慧記憶體擴展技術，突破傳統HBM與GDDR的硬體限制。透過 aiDAPTIV+ 與 AI-Stack 的深度整合，企業可在 Kubernetes 原生環境中，將硬體加速能力無縫納入 AI 工作負載調度，實現從模型訓練到推論部署的端到端效能優化。

數位無限執行長陳文裕表示，AI 已進入以架構與平台能力為核心的規模化應用階段，關鍵不再只是算力，而在於如何有效管理、擴展並轉化算力價值。此次與 Phison 的合作，透過 AI-Stack 與 aiDAPTIV+ 的深度整合，將儲存層能力納入 AI 基礎設施調度體系，協助企業以 Kubernetes 原生方式整合異質算力、記憶體與儲存資源，在AI數據中心環境中以更具彈性與成本效益的架構，加速大型模型訓練與推論部署，打造可擴展的企業級 AI 平台。

群聯執行長潘健成表示，AI正快速從單一 GPU 運算，邁向跨節點、跨資源的系統級架構創新。群聯以 aiDAPTIV+ 將NAND儲存層正式納入 AI 記憶體與運算架構，重新定義 AI 系統的擴展方式；此次與數位無限攜手，透過數位無限所研發的AI-Stack 管理軟體的原生調度能力，讓NAND儲存、記憶體與算力能在企業環境中協同運作。相信這樣的軟硬整合模式，將成為企業級邊緣 AI 基礎設施的下一個標準。