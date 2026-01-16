台積電魏哲家到廣達林百里都緊盯什麼？AI 應用爆發年供應鏈繃緊神經

AI需求年複合成長率超過50%，從晶圓代工到伺服器設計製造，業者都拚命往AI應用端確認2026年需求的虛實。台積電（2330）董事長魏哲家除跟晶片客戶（輝達、超微等）確認需求，甚至跟客戶的客戶如雲端業者確認，廣達（2382）董事長林百里則表示，今年是AI應用大戰時代，廣達也研究各種模型應用以開發最佳AI超級電腦硬體滿足需求。

AI伺服器每半年換代一次，AI Token（符元）數量快速成長，但算力增加速度也極快，考驗AI供應鏈應變力跟效率。

擔心AI泡沫化，避免擴張產能與投資過剩，AI供應鏈業者也小心翼翼，魏哲家15日法說會上就坦言，他已經難以精確追蹤符元成長速度，今年宣布上條資本支出到520～560億美元，創歷年新高，也因此他很焦慮，需要確認客戶需求是否真的如此強勁，而財務方面更著重確認「投資回報率」，避免需求反轉，對台積電將是一場災難。

廣達身處AI需求下游負責伺服器終端，董事長林百里15日也透露廣達持續追蹤AI應用發展，他表示，去一年廣達投入超級電腦硬體，而今年重點是將超級電腦與超級AI模型結合起來，迎接應用爆發的時代。

2025年廣達業績年成長50%，創下歷史新高，內部對展望仍非常樂觀，林百里透露未來3年將是AI應用爆發期，廣達的定位變轉將是從過去做AI超級大腦，而2026年起各種AI應用將真正開始發揮功用，已有非常多的AI模型出現，不知道哪一個是最好的，但廣達會認真研究，解決客戶的問題，為此散熱方案跟每半年一換代的伺服器瓶頸都需要前瞻研發投入。

事實上，AI供應鏈必須根據AI應用及AI模型特性，量身設計開發不同的晶片及AI伺服器系統，才能達到效用最佳化，為此供應鏈從最上游的晶片設計及晶圓代工，一路到最下游的伺服器製造，都不緊盯AI應用步伐。

台積電2026年豪擲上看560億美元資本支出，魏哲家的對策就是追溯客戶真實狀況做行動。魏哲家透露，他過去3~4個月都在跟客戶一一做訪談，甚至是客戶的客戶如雲端服務業者及AI模型業者，瞭解他們的AI應用，並察看其財務狀況，「我們確認AI真正幫助他們的生意成長，以及證明這些投資都能從財務面獲得回收。」魏哲家表示。

魏哲家表示，強勁的AI晶片需求來自超大型雲端服務供應商（hyperscalers）。這些 AI 應用協助其社群媒體與軟體服務持續成長，客戶數量也持續增加，因此，「我相信這樣的需求是真實存在的」他說。

魏哲家透露他也去檢查客戶的財務狀況，發現客戶真的比台積電有錢，因此才讓他放心。魏哲家表示，他對AI 多年期超級趨勢（megatrend）的信心依然非常堅定，並相信半導體需求將持續獲得結構性與基本面支撐。