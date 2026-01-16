聽新聞
「AI需求是真的」 魏哲家：支持美擴張計畫

聯合報／ 記者簡永祥陳儷方鐘惠玲／台北報導
台積電昨舉行法說會，董事長魏哲家指出，AI需求是真的，「萬一不是，將是台積電的大災難」。 記者林俊良／攝影
台積電昨舉行法說會，董事長魏哲家指出，AI需求是真的，「萬一不是，將是台積電的大災難」。 記者林俊良／攝影

台積電昨天舉行法說會，針對外媒報導台積電承諾在美國再蓋至少五座晶圓廠，換取美國調降對台對等關稅，台積電董事長暨總裁魏哲家並未正面回應，但表示台積電日前公布購入第二塊土地，將支持擴張計畫，並提供更多彈性。這番談話被解讀為預留在亞利桑那州擴充產能的伏筆。

因應ＡＩ、５Ｇ通訊和高效能運算（ＨＰＣ）強勁需求，台積電訂出今年的資本支出破天荒超越五百億美元，來到五二○億至五六○億美元，為歷年最大手筆。法人關切會不會擔心資本支出過高，是否擔心ＡＩ泡沫反噬？魏哲家表示，「這個數字是與客戶密集討論三到四個月所做出的結論。」他說，「ＡＩ需求是真的」、「我其實也比你們還緊張，因為萬一不是，那將是台積電的大災難」。

關於台積電在美國的布局，魏哲家指出，台積電在亞利桑那廠相當努力工作，當地的良率與缺陷密度已幾乎與台灣相當，美國ＡＩ客戶也要求很多產能，目前產能非常吃緊，公司也努力縮小供給缺口，預計將在新土地建造「多座」晶圓廠。他說，未來將整合美國亞利桑那州廠兩塊面積達兩千英畝的地，建構全球大型晶圓廠（Giga Fab），就地供應美國客戶對ＡＩ、５Ｇ通訊和高效能運算（ＨＰＣ）強勁需求。

新增項目 擠到第一塊地不夠用

台積電資深副總暨財務長黃仁昭說，台積電今年規畫的資本支出金額，並未包括新購的第二塊土地可能擴建項目。他指出，台積電在美國亞利桑那州第一塊地，面積約一千一百多英畝，原規畫足夠興建六座晶圓廠，但台積電增提一千億美元投資案，將新建三座晶圓廠、兩座先進封裝廠和一座研發中心，若把新增項目全擠到第一塊地會不夠用，才在旁邊增購第二塊九百多英畝的土地。未來台積電會將這兩塊地納入整體規畫，涵蓋超過六座晶圓廠、兩座先進封裝廠和一座研發中心的大型晶圓廠聚落。

增購第二塊地 可建十座晶圓廠

台積電供應鏈透露，依台積電晶圓廠建置規畫，未來亞利桑那州廠可能會興建至少十座晶圓廠、兩到三座先進封裝廠及一座研發中心，換句話說，台積電增購的第二塊地，釋出因應美國加碼投資的重要訊號。魏哲家昨未明確宣布會增蓋四座或五座晶圓廠，但明確表示會做如此安排，給了台積電在美國因應客戶需求，增加擴充的彈性。

經濟部次長何晉滄昨說，台積電的研發總部與最先進製程量產一定根留台灣，最先進製程也一定先在台量產，才有機會去海外擴產。

魏酸英特爾：不是砸錢就能成功

面對英特爾的競爭，魏哲家表示，當前先進製程日益複雜，並不是靠砸錢就能成功。他說，台積電當然有競爭對手，而且是強勁的對手，但這需要投入時間。台積電不會低估對方的進展，卅多年來，台積電一直在競爭中成長，仍有信心維持預估的成長態勢。

