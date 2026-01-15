聽新聞
藍委：矽盾成和氏璧 強權爭奪
傳台美關稅談判近尾聲，我國有望獲與日韓相同關稅稅率百分之十五，但條件為台積電赴亞利桑那州再投資興建至少五座晶圓廠。國民黨立委羅智強批評，賴清德總統已舉白旗投降；民進黨立委吳思瑤表示，台積電不僅是台灣的科技基石，更是世界的台積電，絕不可能因赴美設廠就變成「美積電」。
羅智強表示，過去國民黨執政，孕育竹科、台積電，台積電等高科技產業被稱為「矽盾」，現在矽盾變成「和氏璧」，成為強權爭奪的寶物，賴總統對保護產業已舉白旗投降。台美關係固然重要，過去國民黨執政不是沒有壓力，但國民黨沒有棄守國家核心利益，請問賴總統為保護高科技產業，做了什麼？
國民黨立委鄭正鈐指出，這是一場在強勢主導下，極度「不對稱」的資源交換。他建議賴政府必須做到兩件事，一是大幅提升本土半導體生態系的投資誘因，確保最核心的研發能量與最先進製程，真正根留台灣；二是降低區域緊張、擴大戰略空間，避免台灣在大國博弈中，成為隨時可被喊價的籌碼。
對於藍營質疑台積電被迫赴美擴廠是遭出賣，吳思瑤引用台積電董事長魏哲家「客戶在哪，就前進哪裡」的說法指出，台積電在全球布局是依據客戶需求的商業決策，政府的戰略是組成「台灣隊」打世界盃，呼籲外界勿將產業布局扭曲為政治籌碼，台積電也不會變成「美積電」。
