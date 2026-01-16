台積電本季毛利率挑戰驚人的65% 董座魏哲家預告今年又將強勁成長

台積電（2330）昨（15）日於法說會公布2025年第4季與全年獲利同步攻頂，全年每股純益66.25元，受惠AI市場發展非常正向，預估本季「雙率」與營收均有望在傳統淡季中逆勢寫新猷，毛利率挑戰驚人的65%。董事長魏哲家預告，2026年將又是台積電強勁成長的一年，估全年美元營收將年增近三成，再創新高。

台積電昨天調升AI加速器五年相關營收年複合成長率，及台積電從2024年至2029年長期營收年複合成長率。其中，2024年至2029年AI加速器營收複合成長率由原預期約45%，調高為54%至59%，透露AI需求並無泡沫化跡象，由於AI市況大好，台積電將2024年至2029年長期營收年複合成長率由原估20%，調升至近25%。

台積電法說會重點

台積電昨天股價跌20元、收1,690元，外資持續賣超逾1萬張，連十賣，隨著法說會公布上季財報、本季及後市展望與全年資本支出都讓市場驚艷，激勵ADR周四開盤漲5.5%，個股期夜盤也大漲2.6%，攻上1,750元天價，引領台指期夜盤勁揚400點，站穩31K之上。法人預期，外資今天可望啟動台積電「認錯回補」行情，帶領指數衝高。

台積電預期，本季營收達346億美元至358億美元，中間值352億美元，季增約4.4%，再寫單季新高；「雙率」也可望持續攻頂，其中，毛利率估介於63%至65%，營益率估54%至56%，中間值分別季增1.7個百分點與1個百分點，匯率假設基礎為1美元兌新台幣31.6元。

受惠AI需求穩健，台積電2025年美元營收首度跨越千億美元大關、達1,224.24億美元，年增35.9%。台積電預估，2026年全球晶圓製造2.0產業將年增14%，台積電有信心繼續超越產業成長。

魏哲家強調，客戶的客戶（雲端服務供應商）直接與台積電接洽，尋求產能支持其業務，促成2026年是台積電另一個強勁成長的一年，預測全年營收以美元計將成長近30%。

談到AI落地應用，魏哲家透露，有大型雲端業者分享，AI已用來改善社群媒體軟體效能，帶動使用者成長；台積電內部也透過AI提升生產力。他表示，只要生產力提升1%到2%，對台積電而言幾乎等同「免費增加的產出」，也有助在成本偏高階段維持相對穩健獲利。

魏哲家強調，AI不只是存在，而且正逐步融入日常生活，台積電將其視為長線「巨大趨勢」。至於半導體景氣能否連續多年維持強勁，他坦言「老實說我不知道」，但他認為AI發展看來將延續多年。台積電仍會聚焦技術領先、製造卓越，並與客戶建立高度互信的合作關係，以支撐未來成長動能。

台積電統計，2025年AI加速器營收比重已逾10%、達17%至19%，預期AI加速器將成為後續提升營收成長最大貢獻來源。未來幾年，台積電整體收入成長也將得益於手機、高速運算（HPC）、物聯網（IoT）和汽車等四個成長平台。

隨著製程技術複雜性增加，魏哲家說，台積電與客戶的合作時間現在至少提前二到三年，台積電內部採用一套嚴謹的產能規劃體系，從自上而下和自下而上兩個面向評估市場需求。