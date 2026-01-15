聽新聞
AI需求強勁 魏哲家擔心台灣電力

聯合報／ 記者簡永祥洪安怡／台北報導
台積電董事長魏哲家（中）昨天主持法說會，公布去年第四季財報，魏哲家坦言擔心台灣的電力供應。財務長黃仁昭（右）、法人關係處處長蘇志凱（左）陪同出席。記者林俊良／攝影
台積電董事長暨總裁魏哲家昨天表示，ＡＩ需求是真實的，但他擔心台灣的電力供應議題，電力充足才能不受限制地擴展產能。他也說，觀察美國電力供應與相關基礎設施，目前一切順利，台積電仍積極減少產能供需缺口。

台積電昨舉行法說會，近期投資圈關注ＡＩ泡沫化議題，魏哲家重申ＡＩ相關應用的結構性成長正處於初期階段，他說，過去三個月他親自與客戶、客戶的客戶深度溝通，發現雲端服務供應商（ＣＳＰ）需求產能強烈的訊號，他並和這些客戶確認財務狀況，「有的客戶財務狀況還比台積電好」，因此持續推升資本支出，以因應客戶未來強勁需求。

魏哲家預測今年晶圓代工產業平均成長率約百分之十四，台積電受惠ＡＩ晶片對先進製程和先進封裝強勁需求，年增將達百分之卅。這也意謂全球晶圓代工產業，在成熟製程仍面臨沉重競爭壓力；台積電因ＡＩ晶片訂單持續暢旺，今年仍會一枝獨秀，還是強勁成長一年。

魏哲家也表示，未來三年台積電的資本支出會進入另一波高原期，投資龐大的資本支出，將會在二○二八年到二○二九年量產，以滿足客戶強勁需求。他舉ＡＩ加速器（指ＧＰＵ）去年占台積電營收約百分之八，今年會大舉躍升約中十位數（約百分之十四到百分之十六），成長非常強勁。

法人關切電力供應如何滿足ＡＩ資料中心龐大運算需求時，魏哲家說，台灣電力供應議題的確需要關注，台積電需要充足電力，產能才不會受限，台積電也關注美國電力供應，例如在美國有關電力供應相關冷卻系統，整體來看，台積電繼續縮短產能供應與需求之間的落差。

半導體協會點出能源政策問題

據了解，台積電在海外設新廠包含美國、日本及德國等地已獲得穩定的供電承諾，在台灣擴產的電力供應也是業界關注狀況。台灣半導體產業協會（ＴＳＩＡ）先前指出，台灣目前的能源政策路徑，已出現諸多問題，衝擊產業國際競爭力，並提出包括提高供電穩定性、強化低碳能源供給、檢討綠能法規不合理限制等三大建議。雖然政府承諾供電，但長期能源政策大方向不明，讓半導體製造業擔心在台灣投資擴產能否有穩定電力。

經部回應二○三二年前沒問題

經濟部次長何晉滄回應，據政府最新電力供需評估結果，已將ＡＩ產業與半導體先進製程擴產的用電需求納入考量，台灣在二○三二年前的電力供應不會有問題、絕對充足，呼籲各界放心。台電也回應，配合政府滾動檢討全國電力供需情形，政府對於未來產業用電發展均有妥適規畫。

台積電 魏哲家 半導體 晶圓代工 資本支出 美國

