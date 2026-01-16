高階手機需求熱 聯發科穩了

記憶體缺貨大漲價，市場關注是否壓抑智慧手機等終端需求並波及晶圓代工拉貨，台積電（2330）董事長魏哲家昨（15）日於法說會上表示，台積電承接的都是高階智慧手機與高階運算產品，相關高階機種對零組件成本上升敏感度較低，因此，高階需求仍維持強度。

魏哲家的談話，為全球智慧手機市場注入暖流，意味大客戶聯發科、高通，乃至於蘋果的高階款產品並未受記憶體缺貨大漲價影響出貨動能，「後市穩了」。

魏哲家分析，記憶體成本上升，確實可能使PC與智慧手機整體出貨量成長趨於有限，但台積電供應重心集中在高階智慧手機與高階運算產品，高階機種對零組件成本上升的敏感度較低，因此高階需求仍維持強度，目前觀察客戶投片與拉貨行為，至今並未出現明顯改變。

魏哲家指出，外界所稱的「核心非AI」需求中，有一部分其實與AI擴張密切相關，例如AI資料中心在進行「scale up、scale out」時，仍需要大量網路處理器、交換器等網通產品，使得相關需求依舊強勁。

魏哲家並提到，台積電仍在全力縮小供需缺口，並需持續供應大量晶圓給OEM客戶以滿足需求。整體而言，受惠於產品組合偏高階，以及AI相關需求延伸帶動，記憶體漲價對台積電影響有限。