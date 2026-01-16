領先者紅利 台積電毛利率向上

快訊

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

半導體晶圓製造投資大、折舊也高，不過，台積電（2330）在先進製程擁有領先者紅利，持續穩固毛利率長期53%以上目標，近期更將目標拉升至56%，優於外界預估，隨2奈米製程將於2026年放量與先進製程反應價值，更彌補海外廠產能開出的初期稀釋因素，讓法人驚艷。

法人關注台積電2025年晶圓銷售均價上漲約20%，後續價格是否會成為常態？台積電昨（15）日回應，每一個新製程節點推出時，價格通常會上漲，因此晶圓的平均價格會持續上升。至於是否會保持20%的增幅，仍取決於多重因素。

獲利提升方面，台積電分析，除了價格因素，獲利還受到多個因素影響，主要有產能利用率，以及製程優化，比如將5奈米轉換為3奈米，並且通過不同製程之間的交叉支持來提升效能。

台積電預期，今年2奈米技術的營收貢獻將會比3奈米更大，但在新節點啟動初期，討論貢獻的百分比已不再那麼重要，因為整體公司規模已經變得更大。該技術能提供更低的功耗和更高的效能，滿足現今產品對高效能與低功耗的需求。

台積電董座魏哲家憂台灣電力供應 經部拍胸脯：2032前不存在短缺問題

台積電法說會／魏哲家談英特爾晶圓代工競局：先進製程拚的是技術與量產節奏

台積電去年第4季每天賺進逾56億元 寫下歷史最賺的一季

為不副署、台積電赴美彈劾總統 綠：理由莫名其妙

「AI需求是真的」 魏哲家：支持美擴張計畫

台積電昨天舉行法說會，針對外媒報導台積電承諾在美國再蓋至少五座晶圓廠，換取美國調降對台對等關稅，台積電董事長暨總裁魏哲家...

AI需求強勁 魏哲家擔心台灣電力

台積電董事長暨總裁魏哲家昨天表示，ＡＩ需求是真實的，但他擔心台灣的電力供應議題，電力充足才能不受限制地擴展產能。他也說，...

台積電本季毛利率挑戰驚人的65% 董座魏哲家預告今年又將強勁成長

台積電昨（15）日於法說會公布2025年第4季與全年獲利同步攻頂，全年每股純益66.25元，受惠AI市場發展非常正向，預...

台積董座霸氣回應英特爾競爭 魏哲家：大客戶訂單不鬆動

台積電昨（15）日法說會中，法人關注輝達、蘋果等大客戶與英特爾可能合作，訂單是否鬆動？台積電董事長魏哲家霸氣回應：「不會...

AI需求是真的 魏哲家喊電力要足

台積電董事長魏哲家昨（15）日在法說會上說，AI需求是真實的，但的確要關注台灣電力供應，電力充足才能不受限制地擴展產能。...

台積電今年資本支出 飆新高 預期520-560億美元

台積電昨（15）日公布今年預期資本支出520-560億美元（約新台幣1.64兆元到1.76兆元），再創新高，遠超過先前法...

