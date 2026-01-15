第四台拚AI應用 攜手國外電信業者

跨界異業合作已經成為企業拓展經營版圖的重要關鍵，不只電信業者積極與ＯＴＴ平台合作，第四台系統台也找上國際電信業者合作，拓展ＡＩ新型態業務。

台灣大哥大旗下凱擘大寬頻昨宣布，與南韓電信龍頭韓國電信（ＫＴ）跨國合作，雙方正積極評估ＡＩ的整合應用，例如將ＫＴ在語音辨識、對話式ＡＩ等領域的技術經驗，導入凱擘大寬頻現有平台與服務，為未來智慧家庭與數位服務發展創造更多可能性。

韓國電信執行副總金采喜表示，ＫＴ近年積極發展結合大型語言模型的ＡＩ服務，讓不同年齡層的用戶，都能以自然語音方式輕鬆互動，而ＫＴ營運也積極邁向ＡＩＣＴ（ＡＩ+ＩＣＴ資通訊技術），希望透過與全球大型科技企業的策略性合作，在ＩＣＴ、媒體與網路等核心領域，推進ＡＩ創新。

凱擘大寬頻董事長王鴻紳指出凱擘與ＫＴ攜手合作，有助於引進先進技術與成功經驗，加速台灣市場的服務升級，同時也將成為雙邊未來擴大合作的基石。

ＫＴ是南韓最具影響力的資通訊集團之一，除了電信服務，事業版圖橫跨媒體、雲端、資安、金融與不動產領域。ＫＴ近年積極投資影視原創內容，代表作包括「非常律師禹英禑」、「白晝之月」等。與ＫＴ簽約之後，凱擘也會合作引進ＫＴ自製原創影視內容，雙方也將在節目規畫、行銷推廣等層面合作，尋找符合市場需求的商業模式。

凱擘表示，將導入ＫＴ的Soundbar機上盒，可以連線國際各大主流ＯＴＴ平台，主打「一機整合」的家庭娛樂概念。

除了凱擘，另一家第四台系統台業者中嘉寬頻也表示，「打造劇院級影音體驗」已經成為消費者升級居家寬頻服務的重要關鍵及驅動力。

中嘉寬頻先前推出「SoundBox劇院串流盒」，上市首年即銷售數萬台，帶動整體寬頻營收年增近四成。中嘉集團總經理陳佐銘表示，劇院串流盒銷售表現亮眼，反映消費者願為更豐富內容及優質影音觀看體驗付費埋單。較多申辦戶來自台南、高雄，顯示南部消費者對於高品質影音需求提升，對ＯＴＴ串流影音收視模式展現高接受度及黏著度。