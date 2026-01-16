廣達今年AI相關業績可望倍增

廣達（2382）執行副總經理暨雲達總經理楊麒令昨（15）日出席集團旺年會受訪時表示，今年訂單仍持續上修，看好2026年廣達AI相關業績將呈現三位數成長（倍增），訂單能見度直達2027年，整體資本支出有望翻倍成長，並再度創下新高。

廣達去年營收繳出年成長超過五成佳績，AI伺服器出貨動能強勁，是主要功臣之一，今年AI伺服器仍將扮演廣達業績衝鋒要角。

因應客戶需求強勁，廣達持續擴大資本支出。楊麒令透露，廣達去年資本支出約200億元，今年將翻倍增長，確切數字仍待董事會決議。

他透露，廣達今年資本支出主要重點區域仍會聚焦美國，墨西哥、泰國等地也會持續投資擴產。

談到AI泡沫化議題，楊麒令認為，AI建置幾乎已經是「全人類的運動」，現在市場需求持續提升，並不存在泡沫化，大家可以期待輝達3月舉行的GTC大會，屆時輝達有望釋出AI未來更完整藍圖（Roadmap），打破外界AI泡沫化疑慮。

去年下半年Google最新AI模型Gemini強力問世，引爆Google自研AI加速器TPU熱潮，外界關注未來TPU是否有機會與輝達的GPU分庭抗禮。楊麒令指出，AI伺服器運算除了每個機櫃的Rack等級之外，還需要觀察多伺服器櫃組成的叢集運算、加上AI運算支援的訓練、推論等算力評估，從當前情況來看，輝達的AI產品仍是主流市場需求。