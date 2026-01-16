快訊

台美關稅拍板！15%不疊加、232條款最惠國待遇、對美投資5000億美元

美國商務部：美台達成貿易協議！ 台灣半導體公司加碼對美投資16兆元

廣達今年AI相關業績可望倍增

經濟日報／ 記者蘇嘉維秦鈺翔／台北報導

廣達（2382）執行副總經理暨雲達總經理楊麒令昨（15）日出席集團旺年會受訪時表示，今年訂單仍持續上修，看好2026年廣達AI相關業績將呈現三位數成長（倍增），訂單能見度直達2027年，整體資本支出有望翻倍成長，並再度創下新高。

廣達去年營收繳出年成長超過五成佳績，AI伺服器出貨動能強勁，是主要功臣之一，今年AI伺服器仍將扮演廣達業績衝鋒要角。

因應客戶需求強勁，廣達持續擴大資本支出。楊麒令透露，廣達去年資本支出約200億元，今年將翻倍增長，確切數字仍待董事會決議。

他透露，廣達今年資本支出主要重點區域仍會聚焦美國，墨西哥、泰國等地也會持續投資擴產。

談到AI泡沫化議題，楊麒令認為，AI建置幾乎已經是「全人類的運動」，現在市場需求持續提升，並不存在泡沫化，大家可以期待輝達3月舉行的GTC大會，屆時輝達有望釋出AI未來更完整藍圖（Roadmap），打破外界AI泡沫化疑慮。

去年下半年Google最新AI模型Gemini強力問世，引爆Google自研AI加速器TPU熱潮，外界關注未來TPU是否有機會與輝達的GPU分庭抗禮。楊麒令指出，AI伺服器運算除了每個機櫃的Rack等級之外，還需要觀察多伺服器櫃組成的叢集運算、加上AI運算支援的訓練、推論等算力評估，從當前情況來看，輝達的AI產品仍是主流市場需求。

AI 廣達 資本支出

延伸閱讀

日經亞洲：中國正在擬定輝達H200晶片採購規則

美國關稅檢測配額三管齊下 輝達H200銷陸形同鎖喉

蔣萬安屬馬！「今馬熊讚」春聯也會送黃仁勳 隱含12字祝福

川普出手了！AI晶片重課25％關稅劍指台灣…輝達H200、AMD全中槍

相關新聞

「AI需求是真的」 魏哲家：支持美擴張計畫

台積電昨天舉行法說會，針對外媒報導台積電承諾在美國再蓋至少五座晶圓廠，換取美國調降對台對等關稅，台積電董事長暨總裁魏哲家...

AI需求強勁 魏哲家擔心台灣電力

台積電董事長暨總裁魏哲家昨天表示，ＡＩ需求是真實的，但他擔心台灣的電力供應議題，電力充足才能不受限制地擴展產能。他也說，...

台積電本季毛利率挑戰驚人的65% 董座魏哲家預告今年又將強勁成長

台積電昨（15）日於法說會公布2025年第4季與全年獲利同步攻頂，全年每股純益66.25元，受惠AI市場發展非常正向，預...

台積董座霸氣回應英特爾競爭 魏哲家：大客戶訂單不鬆動

台積電昨（15）日法說會中，法人關注輝達、蘋果等大客戶與英特爾可能合作，訂單是否鬆動？台積電董事長魏哲家霸氣回應：「不會...

AI需求是真的 魏哲家喊電力要足

台積電董事長魏哲家昨（15）日在法說會上說，AI需求是真實的，但的確要關注台灣電力供應，電力充足才能不受限制地擴展產能。...

台積電今年資本支出 飆新高 預期520-560億美元

台積電昨（15）日公布今年預期資本支出520-560億美元（約新台幣1.64兆元到1.76兆元），再創新高，遠超過先前法...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。