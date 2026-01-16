廣達：迎三年爆發成長期 董座林百里預告去年獲利創新高

廣達（2382）董事長林百里昨（15）日預告，廣達過去一年獲利創新高，並高喊隨著AI應用持續擴大，放眼未來二至三年營運將不只是高成長，更將是「爆發成長期」。

廣達昨天舉行旺年會，現場約1.3萬多名員工參與，林百里出席致詞，釋出以上訊息。廣達副董事長梁次震也在現場喊話勉勵員工，「要做到產業的第一，好比台積電、輝達。」為犒賞員工，今年廣達旺年會總獎金上看7,000萬元，最大獎現金30萬元。

廣達受惠AI浪潮，去年12月合併營收2,724.95億元，首度站上2,000億元大關，月增41.2%，年增94.6%；去年第4季合併營收6,386.37億元，季增28.9%，年增53%；2025年全年營收2.12兆元，年增50.5%。去年12月、第4季、2025年營收都創歷史新高。

林百里表示，2025年營運面臨三個大風大浪，首先是美國對各國加徵關稅政策，讓廣達全球營運據點都全部動起來；其次，AI模型市場大戰，各家百家爭鳴，仍在評估誰是表現最好；最後，AI伺服器將要變身為AI超級電腦，同時也讓伺服器散熱從氣冷轉變到液冷，讓研發設計、供應鏈採購及製造都困難重重。

林百里強調，目前廣達已經平安度過去年的困難，這都是全體員工的團結與努力不懈，才能滿足客戶開出的要求，同時也推動廣達去年營運創歷史新高紀錄，年營收成長幅度超過五成。廣達尚未公布2025年財報，林百里昨天提前預告，去年獲利將創新高。

展望今年，林百里指出，目前客戶端在AI基礎建設上已經建置到一定階段，預期AI市場將會開始發揮AI模型的威力，從當前訂單情況放眼今年到未來二至三年，廣達營運不僅維持高成長，更將是「爆發成長期」。

林百里說，廣達在AI產業上具備優勢，不論是研發技術超前，製造能力更具備韌性今年要一馬當先、再創佳績。

梁次震指出，廣達過去一年迅速成長，並且在全球很多地方都已經建置工廠，可望於今年開始開花結果。他指出，台積電、輝達都能在研發製造領域上做得很快又好，這就是突破成長限制的關鍵，因此期許廣達也要在相關領域上達到市場第一。