智慧機器人 COMPUTEX亮點

貿協董事長黃志芳昨（15）日搶先揭露今年台北國際電腦展（COMPUTEX）亮點，包括首度設立「AI ROBOTICS（智慧機器人）」專區，也會展示全球最強大的AI伺服器與散熱技術。

此外，黃志芳指出，因應AI ROBOTICS專區設立，該展將宣告重磅回歸台北市信義區展覽館，展場從南港展覽館擴大延伸；其次，CEO主題演講將有更多全球科技界的巨星來分析產業發展前景。

今年COMPUTEX首設「AI ROBOTICS（智慧機器人）」，這個展區將全部集中在台北信義區，會有論壇、演講，結合貿協共享辦公室提供更多企業討論空間。

據了解，為了今年COMPUTEX，貿協已經超前部署，前去東京國際機器人展跟CES展拜訪更多智慧機器人業者前來專區參加展出。

黃志芳指出，今年度的COMPUTEX，貿協將以協助業者突圍為核心樞紐，形塑台灣成為全球人工智慧創新重鎮。台灣硬體實力結合雲端AI，使其在全球AI賽道中具舉足輕重的地位。黃志芳以「AI的大腦在矽谷，身體與肌肉在台灣」形容，凸顯AI必須與硬體供應鏈深度整合，才能從算力邁向應用創新。

貿協也將以「創新與AI共塑未來」為軸，規劃28項國際專業展，共同見證台灣AI應用的全盛時代。