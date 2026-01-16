台積電資本支出飆高 協力廠衝鋒 營運跟著旺

快訊

經濟日報／ 記者籃珮禎鐘惠玲 / 台北報導

台積電今年資本支出上看560億美元，高盛等外資預估台積電（2330）未來三年擴產額達1,500億美元，法人看好漢唐、中砂、昇陽半、亞翔、帆宣等設備耗材協力廠營運將跟著旺。

台積電美國第二座晶圓廠進機時程提前至今年上半年，2027年將量產2奈米與A16製程，基礎建設需求讓漢唐、亞翔、帆宣等廠務設備相關夥伴率先受惠。

作為台積電「御用工班」，漢唐負責高達80%的12吋廠無塵室整合工程，目前在手訂單能見度極高，法人預期，在掌握海外成本規律後，獲利成長空間值得期待。

帆宣與亞翔分別憑藉機電統包及防震結構工程實力，掌握先進製程建廠訂單，營收結構隨海外專案擴張而顯著增長。市場分析，廠務工程營運係依工程進度認列，今年美、台兩地專案將進入營收認列高峰期。

製程微縮帶來的耗材商機同樣驚人，2奈米導入背面供電（BSPD）技術後，對再生晶圓的需求比從28奈米的1：0.8暴增至1：2.7，需求量呈現逾三倍的增長。

鑽石碟龍頭中砂去年營收衝破80億元大關，受惠於大客戶先進製程產能擴展，今年鑽石碟月產能將突破5萬片，再生晶圓產能規畫於第3季增至40萬片。

再生晶圓大廠昇陽目前新竹與台中廠月產能合計達85萬片，其中六成以上支援5奈米以下製程。因應2奈米強勁需求，該公司規畫將月產能擴充至120萬片。

台積電 奈米 晶圓廠

