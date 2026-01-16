台積電未提加碼美國換關稅 外界解讀布局留伏筆

美國官方近期對外公布台積電（2330）將加碼在美蓋五座廠，換取台美關稅降至15%。台積電昨（15）日在法說會上絕口不提此事。但台積電董事長魏哲家談到，美國新增取得土地可後續彈性規畫，還可蓋好幾個廠，讓外界認為是為後續美國布局留伏筆。

經濟部次長何晉滄表示，沒聽說過台積電擴大赴美投資的訊息，確切情況要由台積電說明。他指出，台積電研發總部與最先進製程量產一定根留台灣，最先進製程也一定先在台量產，才有機會去海外擴產。何晉滄認為，企業會以生產成本控管為優先，美國生產、回台封裝成本偏高，業者會審慎評估整體投資布局。

法人昨日關注台積電近期公布取得美國亞利桑那州新廠鄰近土地的規劃。魏哲家說，台積電在現有廠區附近取得第二塊大面積土地，用以拓展，並提供更多的運用彈性。台積電計劃將亞利桑那州廠擴展為獨立的超大晶圓廠聚落，支持智慧手機、人工智慧（AI）及高效能運算等客戶需求。

魏哲家並說，台積電的第二塊土地將有更多彈性，除了原先的廠區規畫土地不敷使用，後續若有機會繼續擴廠需要的話，還有空間可以蓋好幾個廠。

台積電持續加速亞利桑那州廠的產能擴充，按計畫順利進行。第一座廠於2024年第4季量產；第二座廠已完成建設，計畫2026年開始進機，因應美國客戶要求加速生產，已提前至2027年下半年量產；第三座廠開始動工；正申請興建第四座廠及首座先進封裝廠的許可。

至於在日本方面，魏哲家說，台積電第一座特殊製程晶圓廠已於2024年底量產；第二座廠已展開營造工程，量產計畫將根據客戶需求與市場狀況而定。在歐洲方面，德國德勒斯登特殊製程技術晶圓廠開始興建，進展良好，量產計畫也將視客戶需求與市場狀況而定。