AI需求是真的 魏哲家喊電力要足

經濟日報／ 記者尹慧中朱子呈洪安怡／台北報導

台積電（2330）董事長魏哲家昨（15）日在法說會上說，AI需求是真實的，但的確要關注台灣電力供應，電力充足才能不受限制地擴展產能。他也說，觀察美國電力供應與相關基礎設施，目前一切順利，台積電仍積極減少產能供需缺口。

經濟部次長何晉滄回應，據政府最新電力供需評估結果，已將AI產業與半導體先進製程擴產的用電需求納入考量，台灣在2032年前的電力供應不會有問題、絕對充足。

雲端服務供應商近年在全球建造大量AI算力中心，加上半導體擴產，衍生電力供應的議題，魏哲家說，客戶早在五、六年前就開始規劃並著手解決電力供應問題，反而是台積電的晶片供應才是瓶頸，請魏哲家解決晶圓供應問題，不用擔心電力。

台積電在海外設新廠包含美國、德國等地已獲得穩定的供電承諾，在台灣擴產的電力供應也是業界關注狀況。

台灣半導體產業協會（TSIA）先前代表全體廠商指出，台灣目前的能源政策路徑，已出現諸多問題，衝擊產業國際競爭力，並提出包括提高供電穩定性、強化低碳能源供給、檢討綠能法規不合理限制等三大建議。雖然政府承諾供電，但長期能源政策大方向不明，讓半導體製造業擔心在台灣投資擴產能否有穩定電力。

何晉滄表示，電力供給是政府高度重視的核心議題，經濟部透過滾動式檢討，掌握未來電力供需情形。

