凱擘結盟南韓電信龍頭

台灣第二大有線電多系統營運商（MSO）凱擘大寬頻昨（15）日宣布與韓國電信龍頭韓國電信（KT）策略合作，凱擘董事長王鴻紳表示，面對AI及數位匯流浪潮，攜手國際夥伴，加速創新提供有感的服務，導入AI、智慧家庭及數位內容。

富邦集團電信媒體事業體包含台灣大哥大（3045）、台灣大寬頻以及凱擘大寬頻，王鴻紳與韓國電信執行副總金采喜昨日簽署合作備忘錄，象徵台韓企業在智慧家庭、AI應用與數位內容合作上的重要里程碑，也奠定未來雙邊集團合作基石。

王鴻紳表示，透過與韓國電信合作，將針對數位內容、人工智慧應用及智慧家庭展開交流及評估，結合國際經驗及本土市場經驗，開拓創新商業模式。