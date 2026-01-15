聯發科發表天璣9500s和天璣8500 為旗艦市場注入新動力

快訊

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
聯發科天璣9500s行動晶片。圖／聯發科提供
聯發科（2454）發表天璣9500s與天璣8500行動晶片；這兩款產品傳承多項天璣旗艦晶片先進技術，不論在性能、能效、AI、圖像處理、遊戲、連線功能等方面皆有卓越表現，為旗艦市場注入新動力。

聯發科資深副總經理徐敬全表示，聯發科一直致力推動行動晶片在尖端技術的發展，透過擴大創新與研發投資，持續保有在全球智慧手機SoC市占率領先的地位。

他說，天璣的使命，是讓人人可享科技新生活，本次所發布的天璣9500s即為普及旗艦體驗而生，讓更多使用者能享受到其與生俱來的全能表現，以及在同等級產品中極具競爭力的旗艦體驗；天璣8500則是專為年輕族群打造的輕旗艦行動晶片，充分展現天璣引以為傲的全大核、高能效等關鍵特色，以維持其在遊戲玩家心中卓越性能的地位。

天璣9500s採用旗艦3奈米製程和全大核架構，八核GPU含一個主頻高達3.73GHz的Cortex-X925超大核、三個Cortex-X4超大核、四個Cortex-A720大核，搭載領先同等級的旗艦高容量高速快取記憶體，並結合旗艦級天璣調度引擎，讓行動裝置能充分發揮強大性能和能效。

天璣9500s搭載Immortalis-G925 GPU，能為高負載的3A級手遊提供穩定滿格、暢玩的沉浸式體驗，滿足重度玩家與電競選手對極致性能的期待。天璣9500s支援先進的光線追蹤技術，其內建的天璣OMM追光引擎能夠高效渲染圖形，大幅提升遊戲畫面的真實感與精細度，帶來媲美遊戲主機等級的環境光照與反射效果。此外，藉由天璣星速引擎的MAGT動態遊戲調控3.0技術與MediaTek Frame Rate Converter 3.0技術，天璣9500s可明顯提升主流遊戲的能效表現，有效延長行動裝置續航時間。該晶片亦支援165 FPS，以協助玩家在對戰中搶占先機。

天璣9500s整合旗艦級AI處理器NPU，擁有卓越的裝置端AI性能，並針對生成式AI推理、多模態模型進行優化，以建構強大的旗艦裝置端影像、內容生成等多元能力。此晶片支援多項裝置端AI功能，包括AI即時照片美化、AI照片編輯（擴圖、去背、物件移除）、AI內容摘要（通話、會議、文件）等常用功能，以協助行動裝置品牌商打造使用者個人的隨身AI設備，以應對日益增長的社群分享與行動辦公等情境所需。

天璣9500s搭載先進的MediaTek Imagiq ISP影像處理器，支援即時30 FPS運動追焦和8K全焦段杜比視界HDR影片錄製，讓影像創作者能輕鬆捕捉清晰、生動的影像畫面。此外，該晶片亦支援傑出的抓拍與降噪技術，為使用者提供即快又清晰的旗艦級拍照體驗。

聯發科天璣8500行動晶片。圖／聯發科提供
AI 晶片 行動裝置

