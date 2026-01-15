快訊

學者揭習近平健康狀況曾不佳！傳1招降BMI 估二十一大將續任

周末前各地回溫 下周再有冷氣團南下「低溫10度以下」

洪災撤離不力涉犯過失致死 花蓮地院4大理由准押光復鄉長林清水

台積電調高資本支出 這檔ETF受惠「後周期」行情、年初以來大漲逾一成

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導
ETF示意圖。圖／AI生成
ETF示意圖。圖／AI生成

AI驅動半導體產業「長鞭效應」再起。法人表示，AI投資熱潮延續，但市場資金追逐熱點似乎已從「賣鏟子」的企業如輝達（Nvidia）、台積電（2330）等企業，進一步延伸到「生產鏟子材料」的半導體供應鏈最上游，例如半導體設備、材料等族群，而這也反映在半導體主題型ETF的表現上。包含聚焦海外上游設備材料廠的中信上游半導體（00941）、兆豐洲際半導體（00911），以及台股的群益半導體收益（00927）、新光台灣半導體30（00904）等，年初至今以來漲幅都有10%以上，成為最亮眼的族群。

進一步觀察，台股的00904、00927，主要聚焦在記憶體族群，以及台積電設廠概念股；至於海外的00911、00941，則鎖定半導體材料與設備廠，如全球微影曝光設備大廠艾司摩爾（ASML）、蝕刻設備龍頭科林研發（Lam Research）、應用材料等企業，雖略有不同，但明顯都偏向半導體上游供應鏈。而這些半導體主題ETF，近期也都創下歷史新高價。

00941經理人葉松炫表示，這種資金輪動的現象，反映出半導體供應鏈的長鞭效應正在發酵。在AI浪潮初期，雲端巨頭為了在軍備競賽中不落居下風，競相搶購所謂的「鏟子」，也就是GPU，因此輝達與台積電最先受惠。然而，處於供應鏈最末端的設備商，必須等到產能利用率突破臨界值，且確認長期訂單無虞後，才會願意擴產。由於設備從下單到交機驗收需1至2年，其訂單將反映在合約負債上，獲利實際納入財報時間點都會有滯後的現象。

但滯後的意思，代表「不是不到，只是時候未到。」隨著台積電2奈米製程開始量產，以及美光（Micron）的記憶體大廠的高頻寬記憶體（HBM）產能缺口仍大，這些剛性需求已經轉化為設備廠的積壓訂單，確保在未來一兩年將邁入營收高峰期。而在這波由庫存回補與技術轉型帶動的的超級循環周期中，投資人若想精準掌握上游爆發紅利，挑選合適的ETF至關重要。

葉松炫表示，台股的半導體ETF多以台積電或IC設計公司為主要成分股，而00941是目前市場上少數直接鎖定「設備」與「材料」兩大上游關鍵領域的海外半導體ETF。其成分股涵蓋ASML、科林研發，以及掌握關鍵化學品與氣體的日本材料大廠。當市場確認半導體資本支出落地時，00941這類純度高的上游半導體ETF，有機會能完整吃到設備股業績斜率陡峭上升的紅利。

中國信託投信表示，2026年初正處於設備股訂單兌現的甜蜜期，雖然它們在股價反應上可能會遲到，但不會缺席。對於錯過第一波AI起漲點的投資人而言，可以透過如00941這類聚焦上游半導體供應鏈的ETF，掌握本輪半導體「後周期」行情。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

半導體 台積電 00911兆豐洲際半導體 00927群益台灣半導體收益ETF 00904新光臺灣半導體30 00941中信上游半導體

延伸閱讀

普天同慶！台積帶動歐洲半導體股齊揚 ASML市值衝破5,000億美元大關

台積電董座魏哲家憂台灣電力供應 經部拍胸脯：2032前不存在短缺問題

台積電法說會／魏哲家談英特爾晶圓代工競局：先進製程拚的是技術與量產節奏

台積電去年第4季每天賺進逾56億元 寫下歷史最賺的一季

相關新聞

棄00646轉頭009814！達人：庫存有整張比零股慢慢存有成就感

本文為版主最近的換股操作心得，僅供參考。 版主大約2021年開始投資美股，選定市值型的00646（追蹤標普五百指數）與科技型的00757（美國十大科技巨頭）做為投資標的。 因為投入的時間不長，每個月分配的預算不多（數千至一萬元），大部分的預算和領取的現金股利主要還是投入台股市值型ETF，導致美股佔資產比重非常低（目前不到10%）。 考量分散風險，版主思考著拉高投入美股的預算，逐步提升美股佔比。經版友們留言與私訊得知，台新投信與富邦投信於2025年分別發行追蹤標普五百指數的ETF（009806、009814），發行價都是10元，相對便宜的入手價引起版主注意。

0050漲7.7％以為已經很強了？峰哥揭2026開年最強ETF出爐冠軍狂飆21％

2026開年美股題材強勢，太空衛星00910以21.56%漲幅居冠，國防00965受惠地緣政治表現亮眼。台股僅00904擠進第四，雖勝過0050，但爆發力仍遜於美股核心ETF。

市值型ETF費用大戰！0050、0052 並列最省 柴鼠兄弟：今年有機會挑戰0.2%

0050、0052刷新台股記錄，這場市值型ETF費用大戰從年初打到年尾，我們一路追蹤雙方比數，終於在今天揭曉最後結果，根據公會最新公佈的12月實際花費：

台積電調高資本支出 這檔ETF受惠「後周期」行情、年初以來大漲逾一成

AI驅動半導體產業「長鞭效應」再起。法人表示，AI投資熱潮延續，但市場資金追逐熱點似乎已從「賣鏟子」的企業如輝達（Nvi...

劍指千億元！最狂「主動」是它 近一年報酬率逼近九成

2025年規模前十大主動台股基金及ETF 15日出爐，其中，安聯台灣科技基金以958.3億元奪冠、朝挑戰千億規模邁進，第...

為什麼009816敢不配息？JC曝差異：花掉跟再投入回測績效差距幾百％

在近年ETF商品快速增加的背景下，財經粉專「JC 財經觀點」分享其對台股ETF布局的觀察，並將市場上常見的投資選項區分為三種類型。她指出，第一類為純市值型ETF，例如元大台灣50（0050）與富邦台5

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。