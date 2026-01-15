全球持續建廠 廣達梁次震：過去布局將在今年開花結果
廣達（2382）15日舉行旺年會，副董事長梁次震指出，廣達在過去一年成長速度相當迅速，且在全球很多地方都已經建置工廠，今年開始將可望開花結果。廣達一直以來的努力成果，靠得不是別人，是靠夥伴共同努力，勉勵大家要把握好力量、不斷向前。
面對AI浪潮到來，要如何才能站穩腳步並抓好商機。梁次震表示，放眼科技產業界成功案例，並以台積電（2330）、輝達（NVIDIA）舉例，AI產業新陳代謝相當迅速，不過台積電、輝達都能在研發製造領域上做得很快也很好，這就是突破成長限制的關鍵，因此期許廣達也要在相關領域上達到市場第一。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言