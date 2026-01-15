廣達董座林百里：未來2~3年營運不只是高成長 更是爆發成長期

廣達（2382）旺年會15日盛大舉行，董事長林百里表示，過去一年獲利創下歷史紀錄，並期許今年公司成長要更好，且在AI應用持續擴大情況下，放眼未來2～3年營運動能將不只是高成長，更是爆發成長期。

廣達旺年會盛大舉行，全場集合大約一萬三千多名廣達員工參與，林百里、梁次震亦按照往例上台感謝全體員工過去一年的辛勞，並鼓勵員工今年繼續努力，搭上這波前所未有的AI浪潮商機。

林百里表示，回顧過去年全年營運上有三個大風大浪，不過目前已經平安度過去年的困難，這都是全體員工的團結與努力不懈，才能滿足客戶開出的要求，同時也推動廣達去年成績創下歷史新高紀錄，當中不僅營收成長幅度超過五成，獲利也有望創下新高水準。

展望今年營運表現，林百里指出，目前客戶端在AI基礎建設上已經建置到一定階段，預期AI市場將會開始發揮AI模型的威力，因此從當前訂單情況放眼今年到未來2～3年，對營運表現都是高成長幅度，且更將是爆發成長期。

林百里最後勉勵員工，廣達在AI產業上具備優勢，不論是研發技術超前，製造能力更具備韌性，期許廣達團隊同仁未來在面對挑戰上要更勇敢、努力，這是廣達的優勢之一，今年要一馬當先、再創佳績。