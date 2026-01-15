快訊

台中11歲女童「大叫一聲」後驟逝 檢今解剖…初判這原因身亡

影／廣達尾牙撒錢！席開1300桌、總獎金7千萬 林百里：未來3年AI爆發

六都警局長人事洗牌！傳林炎田調北市 高雄遺缺「竄黑馬」有2人選

廣達董座林百里：未來2~3年營運不只是高成長 更是爆發成長期

經濟日報／ 記者蘇嘉維秦鈺翔／台北即時報導

廣達（2382）旺年會15日盛大舉行，董事長林百里表示，過去一年獲利創下歷史紀錄，並期許今年公司成長要更好，且在AI應用持續擴大情況下，放眼未來2～3年營運動能將不只是高成長，更是爆發成長期。

廣達旺年會盛大舉行，全場集合大約一萬三千多名廣達員工參與，林百里、梁次震亦按照往例上台感謝全體員工過去一年的辛勞，並鼓勵員工今年繼續努力，搭上這波前所未有的AI浪潮商機。

林百里表示，回顧過去年全年營運上有三個大風大浪，不過目前已經平安度過去年的困難，這都是全體員工的團結與努力不懈，才能滿足客戶開出的要求，同時也推動廣達去年成績創下歷史新高紀錄，當中不僅營收成長幅度超過五成，獲利也有望創下新高水準。

展望今年營運表現，林百里指出，目前客戶端在AI基礎建設上已經建置到一定階段，預期AI市場將會開始發揮AI模型的威力，因此從當前訂單情況放眼今年到未來2～3年，對營運表現都是高成長幅度，且更將是爆發成長期。

林百里最後勉勵員工，廣達在AI產業上具備優勢，不論是研發技術超前，製造能力更具備韌性，期許廣達團隊同仁未來在面對挑戰上要更勇敢、努力，這是廣達的優勢之一，今年要一馬當先、再創佳績。

廣達 AI 林百里

延伸閱讀

緯創、廣達出貨旺 大摩挺

廣達12月營收近翻倍！網卻悲觀：老AI利多早反應、營收再好也難噴

鴻海、廣達、緯創 出貨熱

AI伺服器代工後...下波決戰點是機器人？專家：廣達或許有望超車緯創

相關新聞

影／廣達尾牙撒錢！席開1300桌、總獎金7千萬 林百里：未來3年AI爆發

廣達今天在南港展覽館舉辦旺年會，席開1300桌。董事長林百里致詞時指出，隨著AI超級電腦基礎建設於去年完成，AI正式進入...

格羅方德收購新思科技處理器IP解決方案業務 加速實體AI應用落地

格羅方德（GlobalFoundries）今日宣布達成最終協議，將收購新思科技（Synopsys）的ARC處理器IP解決...

台積電拚產能！魏哲家：亞利桑那2廠提前2027年下半年量產 3廠動工

晶圓代工廠台積電董事長暨總裁魏哲家今天表示，在美國客戶要求加速生產下，台積電正加快美國亞利桑那州產能擴張。除了近日購入第...

記憶體供給吃緊 集邦：全球智慧手機生產出貨估年減7%

產業研究機構TrendForce（集邦科技）的最新智慧手機研究，自2025年下半年起，全球手機市場面臨記憶體供給吃緊、價...

看好台灣OTT市場持續成長 中華電信訂下雙位數成長目標

中華電信今（15）日宣布，與Disney+展開新一波合作。對於中華電信今年OTT業務發展策略，中華電信個人家庭分公司總經...

世界先進辦愛心餐會 方略：2026就一個字 AI、半導體需求看爆炸性成長

晶圓代工廠世界先進（5347）15日舉辦世界先進公司愛心餐會，董事長方略表示「2026年簡單就是一個字：AI」，並形容A...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。