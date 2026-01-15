快訊

台中11歲女童「大叫一聲」後驟逝 檢今解剖…初判這原因身亡

影／廣達尾牙撒錢！席開1300桌、總獎金7千萬 林百里：未來3年AI爆發

六都警局長人事洗牌！傳林炎田調北市 高雄遺缺「竄黑馬」有2人選

聽新聞
0:00 / 0:00

格羅方德收購新思科技處理器IP解決方案業務 加速實體AI應用落地

聯合報／ 記者簡永祥/台北即時報導
格羅方德收購新思科技處理器IP解決方案業務，加速實體AI應用落地。圖／取自格羅方德官網
格羅方德收購新思科技處理器IP解決方案業務，加速實體AI應用落地。圖／取自格羅方德官網

格羅方德（GlobalFoundries）今日宣布達成最終協議，將收購新思科技（Synopsys）的ARC處理器IP解決方案業務，包括其工程師與設計師團隊。此一策略性舉措將加速格羅方德及其旗下公司 MIPS 的實體AI（physical AI）發展藍圖，並強化其在客製化矽晶片解決方案領域的整體實力。

擬定的收購範圍涵蓋ARC-V、ARC-Classic、ARC VPX-DSP與ARC NPX NPU產品線，同時也包括專用指令集處理器（ASIP）工具，如 ASIP Designer與ASIP Programmer。交易完成後，上述資產與專家團隊將與格羅方德旗下公司 MIPS 進行整合，打造一套完整的處理器IP解決方案，尤其針對物理AI應用進行量身打造。此次擴充後的產品組合將透過IP授權與軟體服務深化與客戶的合作，協助格羅方德客戶加速產品上市時程。

新思科技的 ARC 技術涵蓋高效能、中階與超低功耗的運算與AI核心，此次整合將實現具可擴展性且高能源效率的處理解決方案。憑藉其強大的專利組合、全球客戶網路以及經市場驗證的工程技術能力，此次收購將進一步加速創新進程，並提升格羅方德在穿戴式設備、機器人、AI驅動的消費性應用，以及先進AI晶片領域的解決方案提供能力。

格羅方德執行長Tim Breen表示：「此次收購進一步展現我們持續強化實體AI領域領導地位的堅定承諾。透過結合新思科技的ARC IP、MIPS的技術，以及格羅方德的先進製造能力，我們正有效降低客戶導入關鍵技術的門檻，協助客戶在下一代運算與AI應用領域中更快速地創新。這項策略將強化我們差異化的技術藍圖，並使格羅方德得以為客戶提供端到端的解決方案，支持AI賦能設備延伸至真實的物理世界。」

新思科技將保留並持續擴充其設計IP產品組合，涵蓋邏輯函式庫、嵌入式記憶體、介面IP、安全IP與子系統等關鍵領域。

新思科技總裁暨執行長Sassine Ghazi表示：「這項交易將進一步聚焦新思科技IP業務的發展方向，鞏固我們在關鍵介面與基礎IP領域的領導地位，同時把握新的高價值機會，持續強化我們作為從晶片到系統（silicon to systems）工程解決方案領導供應商的地位。格羅方德將成為處理器IP解決方案業務極具實力的未來經營者，讓全球客戶能從處理器IP解決方案研發與交付領域中持續且高度競爭的創新動能中受益。」

此次對新思科技ARC與ARC-V處理器IP解決方案業務的收購，仍須符合慣例成交條件，包括取得必要的主管機關核准，預計將於2026年下半年完成。收購完成後，格羅方德將與新思科技密切合作，確保員工、客戶與合作夥伴能順利銜接過渡。

AI 思科 科技

延伸閱讀

聯發科再推天璣9500S與8500搶市

「大到不可能輸」的《決勝時刻》竟敗了？人數慘輸《ARC Raiders》近8倍

川普對晶片開徵25%關稅 台灣是否豁免？政院回應了

超微、英特爾傳上調處理器價格 PC元件同步喊漲

相關新聞

影／廣達尾牙撒錢！席開1300桌、總獎金7千萬 林百里：未來3年AI爆發

廣達今天在南港展覽館舉辦旺年會，席開1300桌。董事長林百里致詞時指出，隨著AI超級電腦基礎建設於去年完成，AI正式進入...

格羅方德收購新思科技處理器IP解決方案業務 加速實體AI應用落地

格羅方德（GlobalFoundries）今日宣布達成最終協議，將收購新思科技（Synopsys）的ARC處理器IP解決...

台積電拚產能！魏哲家：亞利桑那2廠提前2027年下半年量產 3廠動工

晶圓代工廠台積電董事長暨總裁魏哲家今天表示，在美國客戶要求加速生產下，台積電正加快美國亞利桑那州產能擴張。除了近日購入第...

記憶體供給吃緊 集邦：全球智慧手機生產出貨估年減7%

產業研究機構TrendForce（集邦科技）的最新智慧手機研究，自2025年下半年起，全球手機市場面臨記憶體供給吃緊、價...

看好台灣OTT市場持續成長 中華電信訂下雙位數成長目標

中華電信今（15）日宣布，與Disney+展開新一波合作。對於中華電信今年OTT業務發展策略，中華電信個人家庭分公司總經...

世界先進辦愛心餐會 方略：2026就一個字 AI、半導體需求看爆炸性成長

晶圓代工廠世界先進（5347）15日舉辦世界先進公司愛心餐會，董事長方略表示「2026年簡單就是一個字：AI」，並形容A...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。