格羅方德收購新思科技處理器IP解決方案業務 加速實體AI應用落地

格羅方德（GlobalFoundries）今日宣布達成最終協議，將收購新思科技（Synopsys）的ARC處理器IP解決方案業務，包括其工程師與設計師團隊。此一策略性舉措將加速格羅方德及其旗下公司 MIPS 的實體AI（physical AI）發展藍圖，並強化其在客製化矽晶片解決方案領域的整體實力。

擬定的收購範圍涵蓋ARC-V、ARC-Classic、ARC VPX-DSP與ARC NPX NPU產品線，同時也包括專用指令集處理器（ASIP）工具，如 ASIP Designer與ASIP Programmer。交易完成後，上述資產與專家團隊將與格羅方德旗下公司 MIPS 進行整合，打造一套完整的處理器IP解決方案，尤其針對物理AI應用進行量身打造。此次擴充後的產品組合將透過IP授權與軟體服務深化與客戶的合作，協助格羅方德客戶加速產品上市時程。

新思科技的 ARC 技術涵蓋高效能、中階與超低功耗的運算與AI核心，此次整合將實現具可擴展性且高能源效率的處理解決方案。憑藉其強大的專利組合、全球客戶網路以及經市場驗證的工程技術能力，此次收購將進一步加速創新進程，並提升格羅方德在穿戴式設備、機器人、AI驅動的消費性應用，以及先進AI晶片領域的解決方案提供能力。

格羅方德執行長Tim Breen表示：「此次收購進一步展現我們持續強化實體AI領域領導地位的堅定承諾。透過結合新思科技的ARC IP、MIPS的技術，以及格羅方德的先進製造能力，我們正有效降低客戶導入關鍵技術的門檻，協助客戶在下一代運算與AI應用領域中更快速地創新。這項策略將強化我們差異化的技術藍圖，並使格羅方德得以為客戶提供端到端的解決方案，支持AI賦能設備延伸至真實的物理世界。」

新思科技將保留並持續擴充其設計IP產品組合，涵蓋邏輯函式庫、嵌入式記憶體、介面IP、安全IP與子系統等關鍵領域。

新思科技總裁暨執行長Sassine Ghazi表示：「這項交易將進一步聚焦新思科技IP業務的發展方向，鞏固我們在關鍵介面與基礎IP領域的領導地位，同時把握新的高價值機會，持續強化我們作為從晶片到系統（silicon to systems）工程解決方案領導供應商的地位。格羅方德將成為處理器IP解決方案業務極具實力的未來經營者，讓全球客戶能從處理器IP解決方案研發與交付領域中持續且高度競爭的創新動能中受益。」

此次對新思科技ARC與ARC-V處理器IP解決方案業務的收購，仍須符合慣例成交條件，包括取得必要的主管機關核准，預計將於2026年下半年完成。收購完成後，格羅方德將與新思科技密切合作，確保員工、客戶與合作夥伴能順利銜接過渡。