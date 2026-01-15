影／廣達尾牙撒錢！席開1300桌、總獎金7千萬 林百里：未來3年AI爆發

快訊

攝影中心／ 記者林澔一／台北即時報導
廣達董事長林百里晚間出席旺年會，感謝員工辛勞並期許馬年再創佳績。記者林澔一／攝影
廣達今天在南港展覽館舉辦旺年會，席開1300桌。董事長林百里致詞時指出，隨著AI超級電腦基礎建設於去年完成，AI正式進入發揮效能、應用加速落地的關鍵階段，未來1至3年不僅是高成長期，更將邁入全面「爆發期」。

林百里表示廣達憑藉超前研發與精準策略，滿足了客戶所有困難的要求，使2025年營收大增50%。「去年是把超級電腦做起來，今年則要好好發揮功能」。

副董事長梁次震也對同仁表達深感謝。他指出，廣達早在多年前就嗅到全球化的趨勢並提早佈局，他勉勵大家保持健康，把握大環境繼續前行。

廣達執行副總經理暨雲達總經理楊麒令今天表示，廣達人工智慧（AI）相關業務今年至少成長3位數，應該會上修資本支出，但還沒有具體數字，大部分會用在美國，還有一些用在泰國。

廣達今天在南港展覽館1館舉辦尾牙旺年會，席開歷來最多的1300桌，總獎金近新台幣7000萬元創史上新高，最大獎現金30萬元，表演藝人包括戴愛玲、宇宙人、蕭敬騰。

楊麒令接受媒體採訪表示，廣達AI今年還是會有非常高的成長，「應該至少有3位數」，產業能見度已看到2027年甚至更遠，接下來3月輝達（NVIDIA）GTC大會應該會談到更多東西，包括虛擬實境（VR）、Rubin晶片平台、擴增實境（AR）等應用，慢慢會看得更清楚，「很明顯絕對沒有所謂的泡沫」。

他說，不只各家業者建置產能，資料中心的建置也持續進行。最近市場都在談美國可能缺電，川普政府也希望各業者的資料中心能自供電力，別讓一般民眾分擔用電成本，可以看出已經是全民運動的形式，就是一直要往上成長。

媒體詢問美國政府將對輝達、超微部分晶片課徵25%關稅，楊麒令表示，相關影響「到時候再看」，現在還不清楚，很多東西還是未知數，但輝達受歡迎程度還是蠻大。

針對記憶體漲價影響，楊麒令指出，目前看來伺服器的需求還是會優先供應。

廣達董事長林百里（左二）、副董事長梁次震（右二）今天出席廣達電腦旺年會，感謝員工一年來的努力付出才有亮眼的成績。記者林澔一／攝影
