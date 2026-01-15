廣達旺年會盛大舉辦 楊麒令喊今年成長上看三位數

廣達（2382）15日於南港展覽館盛大舉辦一年一度的旺年會，繼下午台積電（2330）宣布上調資本支出，並表示AI伺服器買氣持續增長後，廣達執行副總經理暨雲達總經理楊麒令表示，AI伺服器整體成長仍持續看好，今年成長至少上看三位數。

楊麒令表示，目前NVIDIA仍是市場主流，即便ASIC陣營來勢洶洶，但NVIDIA的GPU仍是市場首選。目前產品能見度可以看到2027年，尤其在接下來的GTC大會上，對於整個產品線的road map將會更加清晰，並相信AI不存在泡沫的可能性。

而在供應能力的部分，楊麒令表示除了產能的擴充外，電力的供給更需要被重視，未來各家CSP的data center或許都需要有自給自足的能力。同樣因供給緊繃而備受矚目的還有HBM，楊麒令表示，目前的價格都已談定，即便記憶體價格暴漲，對於公司影響也不大。

而關於資本支出的部分，楊麒令表示，繼去年200億元的投資後，今年要達到三位數成長，資本支出預計將會再次倍增，產能擴充的重點區域仍會聚焦於美國。最後董事長林百里致詞時表示，今年廣達仍會一馬當先，馬到成功。