快訊

確定了？劉世芳今「電話告知」蔣萬安 新任警察局長是「他」

台積電赴美再蓋五座廠換關稅調降？經濟部：沒聽說這件事

台積電拚產能！魏哲家：亞利桑那2廠提前2027年下半年量產 3廠動工

中央社／ 台北15日電
台積電在美國亞利桑那州的晶圓廠。中央社
台積電在美國亞利桑那州的晶圓廠。中央社

晶圓代工廠台積電董事長暨總裁魏哲家今天表示，在美國客戶要求加速生產下，台積電正加快美國亞利桑那州產能擴張。除了近日購入第2塊土地支持擴張計畫外，第2座廠預計2026年進機，提前在2027年下半年量產；第3座廠開始動工，正申請第4座廠及先進封裝廠興建許可。

台積電今天召開法人說明會，魏哲家說明台積電全球製造布局最新進展。美國亞利桑那第1座廠已於2024年第4季量產；目前第2座廠已完成建設，預計2026年進機，因美國客戶需求強勁，持續要求台積電加速生產下，將提前生產時程至2027年下半年量產。

魏哲家指出，亞利桑那第3座廠已開始動工，並申請第4座廠及第1座先進封裝廠興建許可。台積電近日公布購入第2塊土地，將支持擴張計畫，並提供更多彈性。台積電在亞利桑那將擴展為獨立超大晶圓廠聚落，支持智慧手機、人工智慧（AI）及高效能運算客戶對先進製程需求。

在日本方面，魏哲家說，台積電第1座特殊製程晶圓廠已於2024年底開始量產；第2座廠已展開營造工程，量產計畫將根據客戶需求與市場狀況而定。

在歐洲方面，魏哲家表示，德國德勒斯登特殊製程技術晶圓廠已開始興建，進展良好，量產計畫也將視客戶需求與市場狀況而定。

魏哲家說，在台灣政府支持下，台積電正在新竹和高雄科學園區籌備數期2奈米晶圓廠，未來數年將持續在台灣投資先進製程及先進封裝廠。

台積電 晶圓廠 魏哲家 先進製程 晶圓代工廠

延伸閱讀

台積電法說會／魏哲家談英特爾晶圓代工競局：先進製程拚的是技術與量產節奏

傳美降關稅換台積電加碼 吳思瑤：勿將產業布局扭曲為政治籌碼

台積電再創新天價！黃暐瀚：赴美設廠時就說了 相信魏哲家

去年股民平均獲利140萬？別哭…若扣掉郭台銘、魏哲家 專家：會覺得好過很多

相關新聞

台積電拚產能！魏哲家：亞利桑那2廠提前2027年下半年量產 3廠動工

晶圓代工廠台積電董事長暨總裁魏哲家今天表示，在美國客戶要求加速生產下，台積電正加快美國亞利桑那州產能擴張。除了近日購入第...

記憶體供給吃緊 集邦：全球智慧手機生產出貨估年減7%

產業研究機構TrendForce（集邦科技）的最新智慧手機研究，自2025年下半年起，全球手機市場面臨記憶體供給吃緊、價...

看好台灣OTT市場持續成長 中華電信訂下雙位數成長目標

中華電信今（15）日宣布，與Disney+展開新一波合作。對於中華電信今年OTT業務發展策略，中華電信個人家庭分公司總經...

世界先進辦愛心餐會 方略：2026就一個字 AI、半導體需求看爆炸性成長

晶圓代工廠世界先進（5347）15日舉辦世界先進公司愛心餐會，董事長方略表示「2026年簡單就是一個字：AI」，並形容A...

中華電信、迪士尼強強聯手 搶進行動、寬頻、影視市場

中華電信（2412）繼日前宣布與迪士尼共同為行動、寬頻、影視用戶推出 Disney+ 專屬優惠，15日再宣布於北高兩地打...

鴻海研究院前瞻鈣鈦礦技術獲 Nanoscale Advances 2025年論文獎

鴻海（2317）旗下鴻海研究院再度展現創新實力，透過AI輔助開發新穎前瞻鈣鈦礦材料技術，大幅提升鈣鈦礦太陽能電池的穩定性...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。