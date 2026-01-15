台積電拚產能！魏哲家：亞利桑那2廠提前2027年下半年量產 3廠動工

晶圓代工廠台積電董事長暨總裁魏哲家今天表示，在美國客戶要求加速生產下，台積電正加快美國亞利桑那州產能擴張。除了近日購入第2塊土地支持擴張計畫外，第2座廠預計2026年進機，提前在2027年下半年量產；第3座廠開始動工，正申請第4座廠及先進封裝廠興建許可。

台積電今天召開法人說明會，魏哲家說明台積電全球製造布局最新進展。美國亞利桑那第1座廠已於2024年第4季量產；目前第2座廠已完成建設，預計2026年進機，因美國客戶需求強勁，持續要求台積電加速生產下，將提前生產時程至2027年下半年量產。

魏哲家指出，亞利桑那第3座廠已開始動工，並申請第4座廠及第1座先進封裝廠興建許可。台積電近日公布購入第2塊土地，將支持擴張計畫，並提供更多彈性。台積電在亞利桑那將擴展為獨立超大晶圓廠聚落，支持智慧手機、人工智慧（AI）及高效能運算客戶對先進製程需求。

在日本方面，魏哲家說，台積電第1座特殊製程晶圓廠已於2024年底開始量產；第2座廠已展開營造工程，量產計畫將根據客戶需求與市場狀況而定。

在歐洲方面，魏哲家表示，德國德勒斯登特殊製程技術晶圓廠已開始興建，進展良好，量產計畫也將視客戶需求與市場狀況而定。

魏哲家說，在台灣政府支持下，台積電正在新竹和高雄科學園區籌備數期2奈米晶圓廠，未來數年將持續在台灣投資先進製程及先進封裝廠。