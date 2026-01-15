凌航攜元大銀行 導入「員工持股信託」制度

記憶體模組大廠凌航科技（3135）115年1月15日宣布正式與元大銀行合作，導入「員工持股信託」制度，提供員工以薪資定期扣繳方式參與，並由公司依制度補助相對比例，以建立長期、穩健且具保障的股權投資機制。此制度象徵凌航科技邁向上市後全面強化員工福利及永續治理的關鍵一步，展現企業「員工與公司共同成長、共享成果」的核心理念。

凌航科技深耕記憶體產業逾二十年，具備從研發到製造的一站式整合能力，產品廣泛應用於AI推論、邊緣計算、智慧工廠、工控自動化、電競超頻與嵌入式系統等場域，並取得ISO 9001、ISO 14001、ISO 45001等國際驗證，在品質、環境與職安管理上皆符合高度標準。凌航科技以「當責共好、誠信正直、追求卓越、永續環境與企業發展」核心精神自我期許，以創新、穩健、效率作為推動力，不斷拓展海外市場及強化全球供應鏈布局。

凌航科技董事長曾珍表示：「企業的成長，不只是營收與規模的數字，更來自每一位員工每日的投入與堅持。導入員工持股信託制度，是希望讓員工的努力具體化、資產化，使大家能真正分享企業成功，成為與公司一同向前邁進的夥伴，而不是局外人。」

此次合作由元大銀行負責信託管理及專業諮詢，協助凌航科技創造透明且專業的信託制度架構，讓員工能在信託的安全保障框架下累積股份，形成「投入越深、回饋越實」的良性循環。此制度也成為凌航科技推動ESG中「社會面（S）」具體行動之一，呼應「以人為本、共創永續」的治理方向。

凌航科技人力資源單位表示，公司持續強化薪酬制度、升遷機制與教育訓練，並透過提升工作環境與福利制度，形塑企業文化的向心力。員工持股信託的推動，更凸顯凌航科技在上市後仍持續以「共榮、共好、共未來」作為內部治理的長期承諾。

展望未來，凌航科技將持續以技術、產品與人才三軸並進，不僅追求成為全球記憶體領域的領航者，更希望讓每位員工都能在企業航道上看見自己的價值，攜手航向更具競爭力與永續力的新未來。