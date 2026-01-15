快訊

確定了？劉世芳今「電話告知」蔣萬安 新任警察局長是「他」

台積電赴美再蓋五座廠換關稅調降？經濟部：沒聽說這件事

凌航攜元大銀行 導入「員工持股信託」制度

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
凌航科技代表與元大銀行共同簽訂員工持股信託契約。圖／凌航科技提供
凌航科技代表與元大銀行共同簽訂員工持股信託契約。圖／凌航科技提供

記憶體模組大廠凌航科技（3135）115年1月15日宣布正式與元大銀行合作，導入「員工持股信託」制度，提供員工以薪資定期扣繳方式參與，並由公司依制度補助相對比例，以建立長期、穩健且具保障的股權投資機制。此制度象徵凌航科技邁向上市後全面強化員工福利及永續治理的關鍵一步，展現企業「員工與公司共同成長、共享成果」的核心理念。

凌航科技深耕記憶體產業逾二十年，具備從研發到製造的一站式整合能力，產品廣泛應用於AI推論、邊緣計算、智慧工廠、工控自動化、電競超頻與嵌入式系統等場域，並取得ISO 9001、ISO 14001、ISO 45001等國際驗證，在品質、環境與職安管理上皆符合高度標準。凌航科技以「當責共好、誠信正直、追求卓越、永續環境與企業發展」核心精神自我期許，以創新、穩健、效率作為推動力，不斷拓展海外市場及強化全球供應鏈布局。

凌航科技董事長曾珍表示：「企業的成長，不只是營收與規模的數字，更來自每一位員工每日的投入與堅持。導入員工持股信託制度，是希望讓員工的努力具體化、資產化，使大家能真正分享企業成功，成為與公司一同向前邁進的夥伴，而不是局外人。」

此次合作由元大銀行負責信託管理及專業諮詢，協助凌航科技創造透明且專業的信託制度架構，讓員工能在信託的安全保障框架下累積股份，形成「投入越深、回饋越實」的良性循環。此制度也成為凌航科技推動ESG中「社會面（S）」具體行動之一，呼應「以人為本、共創永續」的治理方向。

凌航科技人力資源單位表示，公司持續強化薪酬制度、升遷機制與教育訓練，並透過提升工作環境與福利制度，形塑企業文化的向心力。員工持股信託的推動，更凸顯凌航科技在上市後仍持續以「共榮、共好、共未來」作為內部治理的長期承諾。

展望未來，凌航科技將持續以技術、產品與人才三軸並進，不僅追求成為全球記憶體領域的領航者，更希望讓每位員工都能在企業航道上看見自己的價值，攜手航向更具競爭力與永續力的新未來。

科技 永續 記憶體模組

延伸閱讀

大陸記憶體廠擴產衝市占 龍頭長鑫科技、兆易創新等競推專案

外資適用優稅 2月底前申請

輝達調整顯卡供貨 台鏈警戒

聯強衝半導體商用市場

相關新聞

台積電拚產能！魏哲家：亞利桑那2廠提前2027年下半年量產 3廠動工

晶圓代工廠台積電董事長暨總裁魏哲家今天表示，在美國客戶要求加速生產下，台積電正加快美國亞利桑那州產能擴張。除了近日購入第...

記憶體供給吃緊 集邦：全球智慧手機生產出貨估年減7%

產業研究機構TrendForce（集邦科技）的最新智慧手機研究，自2025年下半年起，全球手機市場面臨記憶體供給吃緊、價...

看好台灣OTT市場持續成長 中華電信訂下雙位數成長目標

中華電信今（15）日宣布，與Disney+展開新一波合作。對於中華電信今年OTT業務發展策略，中華電信個人家庭分公司總經...

世界先進辦愛心餐會 方略：2026就一個字 AI、半導體需求看爆炸性成長

晶圓代工廠世界先進（5347）15日舉辦世界先進公司愛心餐會，董事長方略表示「2026年簡單就是一個字：AI」，並形容A...

中華電信、迪士尼強強聯手 搶進行動、寬頻、影視市場

中華電信（2412）繼日前宣布與迪士尼共同為行動、寬頻、影視用戶推出 Disney+ 專屬優惠，15日再宣布於北高兩地打...

鴻海研究院前瞻鈣鈦礦技術獲 Nanoscale Advances 2025年論文獎

鴻海（2317）旗下鴻海研究院再度展現創新實力，透過AI輔助開發新穎前瞻鈣鈦礦材料技術，大幅提升鈣鈦礦太陽能電池的穩定性...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。